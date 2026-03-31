Alto funcionario vietnamita recibe a dirigente de The Asia Group

Hanoi (VNA) - Vietnam da la bienvenida y alienta a las empresas estadounidenses, reconocidas por su fortaleza en tecnología, gobernanza e innovación, a expandir aún más sus inversiones y operaciones en el país, afirmó Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El también miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del PCV recibió en Hanoi el 30 de marzo a Daniel J. Kritenbrink, exembajador de Estados Unidos en Vietnam y miembro de la Junta administrativa de la firma The Asia Group (TAG).



Durante el encuentro, el anfitrión expresó su satisfacción por el desarrollo fructífero de las relaciones bilaterales, destacando especialmente el papel de Kritenbrink en el fortalecimiento de la confianza mutua y la cooperación sustantiva durante su gestión como embajador, factores que resultaron determinantes para elevar los lazos entre ambas naciones a una asociación estratégica integral en 2023.



Nguyen Thanh Nghi reconoció también la labor de TAG como consultora estratégica en la región del Indo-Pacífico, subrayando sus aportes en la facilitación de conexiones, asesoramiento en políticas y promoción de inversiones que han estrechado los vínculos económicos entre Vietnam, Estados Unidos y otros socios internacionales.



Por su parte, Kritenbrink resaltó la solidez creciente de la relación bilateral y reafirmó el compromiso de TAG para actuar como un puente eficaz que enlace a las empresas estadounidenses con las oportunidades de inversión en Vietnam. El representante de TAG describió al país como un destino cada vez más atractivo para el capital extranjero, citando como principales ventajas su abundante fuerza laboral y la estabilidad de su entorno político.



En respuesta, el funcionario vietnamita compartió la visión de desarrollo a largo plazo trazada durante el XIV Congreso Nacional del PCV, la cual establece metas ambiciosas hacia 2030 y una visión extendida hasta 2045, año para el cual Vietnam aspira a convertirse en una nación desarrollada con altos ingresos.



En la búsqueda de estas metas, Nguyen Thanh Nghi reiteró que el país sudesteasiático mantiene sus puertas abiertas para las corporaciones estadounidenses.



Asimismo, expresó su confianza en que socios internacionales como TAG continuarán ofreciendo cooperación, intercambio de experiencias y sugerencias políticas valiosas, las cuales son fundamentales para que Vietnam pueda perfeccionar su marco institucional y mejorar continuamente su entorno de negocios e inversión./.

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