Vietnam impulsa inversiones de alta calidad en diálogo empresarial en Dinamarca

Berlín (VNA) - Bajo el lema “Promover inversiones de alta calidad en Vietnam”, la Embajada de Vietnam en Dinamarca, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y la empresa FPT Nordics, organizó recientemente un diálogo empresarial con motivo de la visita de trabajo de una delegación vietnamita encabezada por el viceministro Nguyen Duc Tam.



El encuentro reunió a directivos y representantes de importantes corporaciones danesas de diversos sectores, entre ellos comercio, servicios financieros, logística, tecnología y energía. Entre las empresas participantes destacaron Novo Nordisk, Pandora, Vestas, A.P. Moller Capital, el banco de inversión DNB, así como la Confederación de la Industria Danesa, organización que agrupa a más de 20 mil empresas.



Durante su intervención, la embajadora de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, subrayó que su país continúa promoviendo profundas y coordinadas reformas estructurales para fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas y aumentar la transparencia y la eficiencia del entorno empresarial.



La diplomática señaló que Vietnam está adoptando una estrategia más selectiva para la atracción de inversiones, priorizando sectores vinculados con la innovación, las altas tecnologías, la economía verde y el desarrollo sostenible.



Asimismo, destacó que el diálogo constituye una valiosa oportunidad para que los inversores daneses intercambien directamente con responsables políticos vietnamitas y obtengan información actualizada sobre el entorno de inversión, los sectores prioritarios y las políticas destinadas a atraer proyectos de alta calidad.



Añadió que la Embajada de Vietnam en Dinamarca continuará acompañando y apoyando a las empresas de ambos países con el objetivo de fortalecer los vínculos y ampliar la cooperación en materia de inversión.



El diálogo, caracterizado por un intercambio activo entre autoridades y empresarios, abordó temas clave para los inversores, como las estrategias de Vietnam para evitar la “trampa de ingresos medios”, la gestión de la deuda pública y la inflación, el desarrollo de infraestructuras logísticas, la transición hacia industrias de mayor valor añadido y la promoción de soluciones basadas en la economía circular.

El viceministro del Ministerio de Finanzas Nguyen Duc Tam. (Fuente: VNA)

Por su parte, el viceministro Nguyen Duc Tam respondió detalladamente a las inquietudes de los empresarios, al tiempo que destacó los incentivos específicos dirigidos a proyectos tecnológicos de gran escala. También presentó las orientaciones de Vietnam en la creación de centros financieros internacionales, el desarrollo de un mercado de carbono y el objetivo nacional de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.



El funcionario reafirmó que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la máxima prioridad del Gobierno, respaldada por una coordinación flexible entre las políticas fiscal y monetaria para garantizar un entorno favorable a las inversiones de largo plazo.



Al término del encuentro, representantes de empresas danesas valoraron positivamente los avances económicos de Vietnam y la calidad del diálogo directo con la delegación del Ministerio de Finanzas, al tiempo que manifestaron su interés en mantener intercambios regulares con las autoridades vietnamitas para aprovechar mejor las futuras oportunidades de cooperación. /.