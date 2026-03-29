Experto ruso destaca perspectivas de nuevas rutas comerciales entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) - La reciente visita oficial del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, a la Federación de Rusia, realizada del 22 al 25 de marzo, podría abrir nuevas perspectivas para el establecimiento de rutas comerciales entre ambos países, especialmente mediante corredores ferroviarios transcontinentales que conecten Eurasia.

Así lo afirmó el doctor en Ciencias Históricas Anton Bredikhin, investigador principal del Instituto de China y Asia Contemporánea de la Academia de Ciencias de Rusia, en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú el 28 de marzo.

Según el académico, entre las iniciativas que podrían materializarse figura una ruta ferroviaria que conecte Rusia con Vietnam a través de Mongolia y China, así como otro corredor que partiría de Rusia, pasaría por Kazajistán y China, y llegaría finalmente a territorio vietnamita.

Bredikhin destacó que este proyecto de carácter transcontinental no solo contribuiría a fortalecer la conectividad entre distintas regiones de Eurasia, sino que también favorecería la creación de un sistema de transporte más sostenible y abriría nuevas oportunidades para el comercio internacional. Asimismo, añadió que estas rutas podrían impulsar el desarrollo del turismo y convertirse en un importante eje logístico para varios países de la región.

Al referirse a las relaciones bilaterales, el experto señaló que Rusia y Vietnam mantienen posturas coincidentes en diversos asuntos internacionales y en el marco de mecanismos multilaterales, lo que constituye una base sólida para reforzar la confianza política y ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos.

En el sector energético, Bredikhin valoró que la firma de un acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam reviste un significado estratégico y contribuirá a consolidar una relación estable y de largo plazo entre los dos países.

El académico también destacó que la cooperación económica bilateral mantiene una tendencia de crecimiento estable y expresó su expectativa de que en el futuro se simplifiquen aún más los procedimientos de entrada y residencia para los ciudadanos vietnamitas en Rusia.

Al concluir la entrevista, Bredikhin elogió la política exterior de Vietnam en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres./.