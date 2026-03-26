Visita de Pham Minh Chinh a Rusia logra resultados sustanciales y multifacéticos

Hanoi (VNA)- La visita del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, a Rusia concluyó exitosamente con muchos resultados multifacéticos y sustanciales que reflejan el entendimiento mutuo en el marco de su Asociación Estratégica Integral, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang.



En declaraciones a la prensa sobre los importantes resultados del viaje, la vicecanciller dijo que se trata de la primera visita de un dirigente clave vietnamita a Rusia inmediatamente después del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles.



En apenas 72 horas, el primer ministro Pham Minh Chinh mantuvo una agenda de trabajo intensiva con casi 30 actividades, incluyendo conversaciones y encuentros con los máximos dirigentes de Rusia; visitas a centros económicos, de investigación científica y educativos líderes en el país euroasiático; la asistencia al Foro Empresarial Vietnam-Rusia y reuniones con destacadas empresas rusas; así como reuniones con amigos tradicionales y la comunidad de coterráneos, detalló Thu Hang.



El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el Foro Empresarial Vietnam-Rusia en Moscú el 24 de marzo (Foto: VNA)



A través de las conversaciones, subrayó que ambas partes alcanzaron un alto consenso sobre la necesidad de profundizar aún más la confianza política y el entendimiento mutuo entre las dos naciones sobre la base de su amistad tradicional. Tanto los líderes como las empresas rusas afirmaron su apoyo al impulso de la Asociación Estratégica Integral, en beneficio de ambos pueblos y como contribución a la paz, la cooperación, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.



Thu Hang reveló que se aprobaron y firmaron importantes acuerdos en áreas como la energía nuclear con fines pacíficos, la explotación de petróleo y gas, la conectividad del transporte y la cooperación en el desarrollo de metros. La firma del acuerdo para la construcción de la Central Nuclear Ninh Thuan 1 fue un evento histórico y se espera que la obra se convierta en un nuevo símbolo de los nexos entre Vietnam y Rusia en el futuro.



Ambos países también definieron el impulso de la cooperación en investigación básica y formación de recursos humanos de alta calidad, especialmente en tecnología digital, nuevas tecnologías, biomedicina, transporte, ciencias básicas y artes académicas. Rusia seguirá siendo un socio de confianza que acompañará a Vietnam en esta nueva era.



El primer ministro Pham Minh Chinh (izquierda) se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el 25 de marzo (Foto: VNA).



Según Thu Hang, ambas partes acordaron fortalecer el intercambio cultural y facilitar el turismo entre los ciudadanos de los dos países, reconociendo el papel de puente que desempeña la comunidad de vietnamitas en Rusia, y afirmando que se crearán condiciones para que sus miembros se establezcan, se integren y se desarrollen.



En el futuro cercano, enfatizó que ambas partes deberán potenciar los mecanismos de cooperación existentes, implementar activamente los acuerdos alcanzados y ejecutar con urgencia los proyectos en energía, transporte, logística, ciencia y tecnología; además de promover la cooperación en educación y formación, impulsar los intercambios culturales, ampliar la cooperación local y continuar prestando atención a la comunidad de vietnamitas en Rusia.



Thu Hang expresó su confianza en que, con el esfuerzo y la determinación de los líderes y organismos de ambos países, la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia se desarrollará con fuerza, contribuyendo a la causa de la construcción y el desarrollo socioeconómico de cada nación en esta nueva etapa./.