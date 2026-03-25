Política

Vietnam y Rusia refuerzan cooperación en infraestructuras y transporte ferroviario

El primer ministro Pham Minh Chinh impulsa acuerdos con AFK Sistema y RZD para fortalecer la cooperación entre Vietnam y Rusia en transporte ferroviario, tecnología e infraestructura estratégica.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, trabaja con Vladimir Petrovich Evtushenkov, presidente de AFK Sistema (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, trabaja con Vladimir Petrovich Evtushenkov, presidente de AFK Sistema (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - En el marco de su visita oficial a Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy reuniones con gerentes del grupo AFK Sistema y de la empresa Ferrocarriles Rusos (RZD) para fortalecer la cooperación en sectores estratégicos de infraestructura y transporte.

En su encuentro con Vladimir Petrovich Evtushenkov, presidente de AFK Sistema, el jefe de Gobierno vietnamita destacó la activa colaboración de la corporación con empresas de su país y animó al grupo a ampliar sus inversiones de manera diversificada, enfocada y eficiente, contribuyendo a materializar los acuerdos alcanzados entre los líderes de ambas naciones.

Reafirmó su disposición a facilitar proyectos en áreas donde Rusia tiene fortalezas y Vietnam alta demanda, como tecnología de la información, transformación digital, ciberseguridad, farmacéutica, telecomunicaciones, energía nuclear y desarrollo de infraestructuras urbanas, incluidos los proyectos de metro en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, Evtushenkov reiteró el interés de AFK Sistema en intensificar su inversión en Vietnam y solicitó apoyo para completar los trámites de establecimiento legal para establecer una entidad jurídica y una oficina en Hanoi. El grupo también planea participar en proyectos como la Casa de Moscú, ferrocarriles urbanos, bases de datos biométricos, inteligencia artificial, ciberseguridad y producción farmacéutica, además de impulsar la transferencia tecnológica en el sector eléctrico y en iniciativas de tecnología financiera.

El primer ministro vietnamita acogió favorablemente las propuestas y ordenó a las autoridades locales coordinar con la empresa para garantizar que los proyectos se ejecuten cumpliendo la normativa, asegurando eficiencia y un equilibrio de intereses y riesgos.

En la reunión con RZD, el director general Oleg Belozyorov destacó que Rusia cuenta con la tercera red ferroviaria más grande del mundo, con ventajas en tecnología y electrificación, y reiteró la disposición de su empresa para ampliar la cooperación con Vietnam. Ambas partes son miembros de la Organización para la Cooperación de los Ferrocarriles (OSJD) y han firmado acuerdos para impulsar el transporte ferroviario internacional.

Aunque el volumen de transporte ferroviario entre Vietnam y Rusia creció más de un 40% en 2025 respecto al año anterior, aún queda potencial por aprovechar debido a diferencias en infraestructura y estándares técnicos.

A su vez, Pham Minh Chinh subrayó la importancia estratégica del transporte ferroviario como vínculo económico y de intercambio entre los países, y propuso fortalecer los corredores internacionales a través de China, Kazajistán y Mongolia, promoviendo al mismo tiempo la transformación digital, la sostenibilidad y la competitividad del sector.

También instó a ampliar la cooperación en ferrocarriles urbanos y obras subterráneas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh mediante el intercambio de experiencias, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos.

Sugirió crear un grupo de trabajo conjunto para acelerar proyectos concretos, aumentar el transporte de mercancías, capacitar personal y apoyar el desarrollo de infraestructuras urbanas, consolidando así la Asociación Estratégica Integral Vietnam – Rusia./.

VNA
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