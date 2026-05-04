Presidente del Parlamento rinde homenaje a los mártires en sitio histórico en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, acompañado por la delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh, ofreció incienso y flores en el sitio histórico y cultural nacional “Dinh Quan Hoc Mon”, en la comuna de Hoc Mon.



En una atmósfera solemne, el titular del Legislativo y la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh, de los extintos dirigentes del Comité Central del Partido, así como de los caídos por la liberación nacional y la reunificación del país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el acto (Fuente: VNA)





En el libro de visitas expresó su emoción al visitar este sitio, lugar de la Insurrección de Nam Ky (23 de noviembre de 1940) y testigo de numerosas luchas llevadas a cabo por los habitantes locales.



Al subrayar que este sitio constituye un valioso patrimonio para la educación de las jóvenes generaciones, Thanh Man llamó a las autoridades y a la población de Ciudad Ho Chi Minh, y de Hoc Mon en particular, a preservarlo y promover sus valores, con el fin de perpetuar el espíritu de la Insurrección de Nam Ky y contribuir al desarrollo de una metrópoli moderna, humana y de alcance internacional./.