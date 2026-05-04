Premier vietnamita preside reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a abril de 2026

Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno de abril de 2026, centrada en evaluar la situación del desarrollo socioeconómico durante ese mes y en los primeros cuatro meses del año, así como en definir tareas y soluciones prioritarias para el período venidero.



Al intervenir de la reunión, el jefe de Gobierno subrayó que se trata de la primera sesión ordinaria del Ejecutivo del XVI mandato, con el objetivo de evaluar de manera precisa la situación socioeconómica en los primeros meses de 2026, especialmente en abril, y trazar orientaciones para mayo y el futuro próximo.



Sobre la base de los informes previamente remitidos, indicó que el debate se centrará en el crecimiento socioeconómico, la ejecución de la inversión pública, la implementación de los programas nacionales clave y otros asuntos relevantes.



Asimismo, el Gobierno analizará la mejora de su reglamento de trabajo, con el fin de garantizar un funcionamiento ordenado, riguroso y conforme a la Constitución, la ley y las directrices del Partido, avanzando hacia una administración orientada al servicio de la ciudadanía y con mayor eficacia en la coordinación interinstitucional.



En materia económica, el premier instó a examinar a fondo los desafíos emergentes, en particular las presiones inflacionarias - incluida la inflación importada - y el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas. También pidió evaluar la eficacia de las políticas fiscal y monetaria, así como de la gestión de precios, para proponer soluciones oportunas y flexibles.



El dirigente destacó la necesidad de reforzar la capacidad de resiliencia de la economía ante las fluctuaciones externas, al tiempo que subrayó la importancia de controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica.

El primer ministro Le Minh Hung interviene en la reunión (Fuente: VNA)

En cuanto al comercio exterior, solicitó un análisis detallado del crecimiento, la estructura de las exportaciones e importaciones, en particular el déficit comercial y su impacto en la balanza de pagos y el equilibrio de divisas, junto con propuestas para diversificar mercados y promover exportaciones sostenibles.



También pidió evaluar sectores como la agricultura, los servicios y el medio ambiente, con vistas a impulsar la producción, aumentar el valor agregado y fortalecer la capacidad exportadora, además de revisar la implementación de políticas en educación, salud y cultura.



En los ámbitos de defensa, seguridad y relaciones exteriores, el jefe de Gobierno señaló que el entorno internacional y regional presenta una evolución compleja, por lo que instó a los ministerios y organismos pertinentes a elaborar escenarios y respuestas adecuadas.



Respecto a la inversión pública y los programas nacionales, exigió acelerar la asignación y el desembolso de fondos, mejorar su eficiencia y atender prioridades urgentes, como el suministro de agua potable en zonas remotas y habitadas por minorías étnicas.



El premier también reiteró la necesidad de profundizar la reforma administrativa, simplificar procedimientos, eliminar barreras a la actividad empresarial y mejorar el entorno de inversión.



Además, solicitó una evaluación integral de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital, con el fin de identificar limitaciones y acelerar su ejecución en el próximo período./.