Vietnam e India refuerzan su cooperación económica en una nueva fase estratégica

Hanoi (VNA) Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, y tras una década de Asociación Estratégica Integral, Vietnam e India han reforzado la confianza política y ampliado su cooperación. El ámbito económico-comercial destaca por su dinamismo y crecimiento sostenido, y se espera que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, impulse aún más los vínculos bilaterales.



Relaciones complementarias



Las relaciones económicas entre Vietnam e India han experimentado un notable dinamismo en los últimos años, especialmente en el comercio.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, el intercambio bilateral se habrá triplicado, al pasar de 5.400 millones de dólares a 16.400 millones entre 2016 y 2025. En 2022, el comercio alcanzó los 15.000 millones de dólares, cumpliendo la meta fijada con motivo del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas, y se prevé que en 2025 marque un nuevo récord con 16.400 millones.



En concreto, se estima que el volumen total en 2025 llegue a 16.460 millones de dólares, un aumento del 10,5 % interanual; de ellos, Vietnam exportaría 10.300 millones (un 14,2 % más) e importaría 6.100 millones (un 4,9 % más). Esta tendencia alcista se mantendría en 2026. Solo en el primer trimestre, el comercio bilateral alcanzó los 4.800 millones de dólares, un incremento del 28 % respecto al mismo período de 2025. Las exportaciones vietnamitas hacia India sumaron 2.900 millones (un 25 % más), mientras que las importaciones ascendieron a 1.800 millones (un 34 % más).



La estructura del comercio entre ambos países muestra una clara complementariedad. Vietnam exporta principalmente productos procesados y manufacturados (más del 70 %), como electrónicos, maquinaria y equipos tecnológicos, además de productos agrícolas, mariscos, caucho, pimienta y materiales de construcción. En cambio, importa de India materias primas destinadas a la producción, como insumos textiles, plásticos, hierro y acero, así como productos farmacéuticos y algunos bienes de consumo.



A juicio de expertos, la complementariedad entre ambas economías es cada vez más evidente: India dispone de ventajas en su vasto mercado, materias primas, tecnología de software y productos farmacéuticos; mientras que Vietnam destaca en manufactura, exportaciones e integración internacional. Esta relación, con menor competencia directa, se orienta cada vez más hacia la integración de cadenas de suministro y la expansión de mercados, en línea con la tendencia global de diversificación productiva.



Más allá del comercio, la cooperación en inversión también se está expandiendo en múltiples sectores. Actualmente, India invierte en 20 de las 34 provincias y ciudades de Vietnam. Ciudad Ho Chi Minh encabeza la captación de capital indio, seguida de Dak Lak, Khanh Hoa, Thanh Hoa, Tay Ninh, Nghe An y Phu Tho. Entre los proyectos destacados figuran la planta azucarera Son Hoa en Dak Lak, con 94,5 millones de dólares; Ngon Coffee Co., Ltd., con 90 millones; y la central solar Infra 1 en Khanh Hoa, con casi 72 millones.



Por su parte, Vietnam cuenta con 30 proyectos de inversión en India, con un capital total cercano a 150,5 millones de dólares. Destaca el plan de Vingroup de construir una planta de vehículos eléctricos en el estado de Tamil Nadu, que podría elevar su inversión total en ese país hasta 6.500 millones de dólares en un futuro próximo.



Los especialistas consideran que las relaciones económicas bilaterales están evolucionando desde un modelo comercial tradicional hacia vínculos de producción e inversión de largo plazo. Iniciativas como la participación en el parque industrial PM MITRA en India, el desarrollo de cadenas de suministro integradas en textiles y calzado, y la cooperación en innovación y transferencia tecnológica evidencian el paso a una fase más sustantiva de colaboración.

Línea de producción de azúcar refinada (AR) en la fábrica de KCP Vietnam Industrial Co., Ltd., una empresa de capital totalmente indio ubicada en la provincia de Dak Lak. (Foto: VNA)

Amplio margen para la cooperación



En el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro en los sectores textil y de confección, Vietnam e India se perfilan como dos centros de producción altamente complementarios. Vietnam sobresale en manufactura y exportación, mientras que India posee ventajas en materias primas, algodón, fibras naturales y procesos de teñido.



Según Bui Trung Thuong, consejero comercial de Vietnam en India, ambos países no compiten directamente, sino que se complementan dentro de la cadena de valor. El fortalecimiento de los vínculos comerciales y la participación en iniciativas como Bharat Tex o PM MITRA contribuirán a construir cadenas de suministro más resilientes y sostenibles.



Además de los textiles, la cooperación en la industria del cuero y el calzado avanza con rapidez. Ferias especializadas como Bharat Tex 2026 o MEET AT AGRA 2026 abrirán nuevas oportunidades para empresas de ambos países en ámbitos como el cuero, componentes, tecnología de fabricación e industrias auxiliares.



La tecnología digital, más allá de las industrias de procesamiento, se está consolidando como un nuevo motor de crecimiento en las relaciones bilaterales. La firma de un memorando de entendimiento entre la Asociación Vietnamita de Servicios de Software y Tecnologías de la Información (VINASA) y el Consejo de Promoción de Exportaciones de Servicios de India (SEPC) ha impulsado el comercio de servicios digitales y ampliado la cooperación en transformación digital, externalización de software, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT).



Vietnam cuenta con ventajas en manufactura y desarrollo tecnológico, mientras que India lidera en software y servicios digitales, lo que crea una base sólida y complementaria para impulsar el comercio en el futuro.



Otra tendencia destacada es el impulso de conexiones directas entre empresas vietnamitas y grandes corporaciones minoristas indias. El 24 de abril de 2026, la Oficina Comercial de Vietnam en India colaboró con Reliance Retail Group para promover la incorporación de productos vietnamitas en el sistema SMART Bazaar.



Durante la reunión, ambas partes analizaron la posibilidad de ampliar las importaciones de productos clave de Vietnam, como fruta fresca, café, anacardos, mariscos procesados y bienes de consumo de alta rotación. Reliance Retail también confirmó el envío de una delegación a la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026 para buscar proveedores en el país.



Según expertos, la conexión con grandes minoristas permitirá que los productos vietnamitas accedan directamente a los modernos canales de distribución en India, en lugar de depender de intermediarios tradicionales. Esto representa una vía clave para aumentar el valor añadido y posicionar las marcas vietnamitas en un mercado de más de 1.450 millones de habitantes.



Asimismo, la prevista actualización del Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India (AITIGA), cuya conclusión se espera para 2026, dará un nuevo impulso al comercio bilateral. Con el actual dinamismo, el objetivo de alcanzar un volumen de 20.000 millones de dólares se considera plenamente viable.



Más allá del plano bilateral, la relación económica entre Vietnam e India se inscribe en la reconfiguración de las cadenas de suministro en la región del Indo-Pacífico.



Con una sólida base estratégica, una confianza política creciente y una necesidad cada vez mayor de conectividad en las cadenas de valor, ambos países cuentan con una oportunidad significativa para llevar su cooperación comercial y de inversión a una etapa más profunda, sostenible y de mayor calidad./.