Política

Huella de Guangxi en camino revolucionario del Presidente Ho Chi Minh

Durante los años de intensa actividad en el extranjero en busca de un camino para la salvación nacional, la etapa revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh en China desempeñó un papel fundamental en la formación de su pensamiento y su orientación estratégica.

Imágenes del Presidente Ho Chi Minh se conservan en el Sitio Histórico Presidencial de Ho Chi Minh en Kunming, provincia de Yunnan (China). (Fuente: VNA)
Imágenes del Presidente Ho Chi Minh se conservan en el Sitio Histórico Presidencial de Ho Chi Minh en Kunming, provincia de Yunnan (China). (Fuente: VNA)

Beijing (VNA)- Durante los años de intensa actividad en el extranjero en busca de un camino para la salvación nacional, la etapa revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh en China desempeñó un papel fundamental en la formación de su pensamiento y su orientación estratégica.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, el experto en cultura e historia Xie Chaode señaló que el Presidente Ho Chi Minh desarrolló una prolongada actividad en China, vinculada a diversas localidades como Guangxi, Guangzhou y Yunnan.

Durante este período, combinó la acción revolucionaria con la formación de cuadros y la construcción de bases para el movimiento de liberación nacional vietnamita. En un contexto en el que el movimiento revolucionario vietnamita aún era incipiente, el joven patriota Nguyen Ai Quoc vivió y actuó en condiciones precarias, desplazándose constantemente para evitar la persecución, al tiempo que organizaba y movilizaba fuerzas de manera clandestina.

En aquel entonces, Guangxi concentraba una numerosa comunidad vietnamita en el exterior y diversas fuerzas revolucionarias chinas. Allí, Ho Chi Minh estableció vínculos con organizaciones patrióticas, estudió la teoría revolucionaria y asimiló las experiencias del movimiento revolucionario chino, aplicándolas posteriormente a la realidad de Vietnam.

Durante este período, participó en la redacción de artículos, la elaboración de materiales de propaganda y la difusión de la ideología de liberación nacional, contribuyendo además a la formación de cuadros revolucionarios.

También prestó especial atención a fortalecer la unidad de la comunidad vietnamita en el exterior, orientando su participación segura en actividades revolucionarias y defendiendo principios como “la revolución debe basarse en el pueblo” y “todo por la independencia nacional”.

Al referirse a la estancia del Presidente Ho Chi Minh en Liuzhou (Guangxi), el guía del sitio conmemorativo del hotel Nanyang, Li Jie, indicó que durante ese período el líder revolucionario realizó numerosas creaciones literarias y poéticas, reflejo de su firmeza y determinación frente a las adversidades en condiciones de clandestinidad.

Posteriormente, se trasladó a Guangzhou, donde desarrolló importantes actividades como la organización de cursos de formación política y militar, destinados a preparar cuadros clave para la revolución vietnamita.

Según Xie Chaode, las actividades del Presidente Ho Chi Minh en China no solo contribuyeron de manera significativa a la causa revolucionaria de Vietnam, sino que también reflejan la tradicional amistad entre los pueblos de ambos países, forjada y fortalecida a lo largo de distintas etapas históricas.

Las huellas de su paso por China constituyen un testimonio vivo de su perseverancia, su capacidad de superar dificultades y su visión estratégica en la búsqueda del camino de liberación nacional, al tiempo que profundizan los lazos de amistad entre Vietnam y China./.

VNA
#Presidente Ho Chi Minh #China #Xie Chaode
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