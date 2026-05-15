Vietnam envía felicitaciones a los nuevos líderes de Hungría

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió hoy un mensaje de felicitación a Magyar Péter por su elección como nuevo primer ministro de Hungría.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, felicitó a Forsthoffer Ágnes por su elección como titular de la Asamblea Nacional húngara.



El ministro de Relaciones Exteriores del país indochino, Le Hoai Trung, también envió sus felicitaciones a Orbán Anita por su nombramiento como viceprimera ministra y canciller de esa nación europea./.

VNA