Vietnam envía felicitaciones a los nuevos líderes de Hungría

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió hoy un mensaje de felicitación a Magyar Péter por su elección como nuevo primer ministro de Hungría.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, felicitó a Forsthoffer Ágnes por su elección como titular de la Asamblea Nacional húngara.
El ministro de Relaciones Exteriores del país indochino, Le Hoai Trung, también envió sus felicitaciones a Orbán Anita por su nombramiento como viceprimera ministra y canciller de esa nación europea./.
Vietnam y Hungría destacan la amistad histórica en homenaje al Presidente Ho Chi Minh
Se celebró recientemente en la ciudad húngara Zalaegerszeg una ceremonia para conmemorar el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh y 50 años del Monumento dedicado al líder vietnamita erigido en esta urbe, así como un seminario que destacó el valor perdurable de su pensamiento sobre la solidaridad internacional.