Vietnam endurece sanciones por violaciones a la propiedad intelectual, afirma portavoz

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Hanoi (VNA) - Vietnam mantiene una postura firme frente a cualquier infracción de la propiedad intelectual y continúa reforzando la protección de estos derechos, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

Durante la rueda de prensa ordinaria de la Cartera celebrada hoy en esta capital, la portavoz afirmó que Vietnam ha perfeccionado y armonizado progresivamente su marco jurídico en materia de propiedad intelectual, en respuesta a preguntas sobre la protección de estos derechos en el país.

Señaló que, desde la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005 y sus posteriores modificaciones, especialmente la versión revisada de 2025, el sistema legal se ha vuelto cada vez más completo y moderno, alineado tanto con el desarrollo nacional como con los compromisos asumidos en los acuerdos de libre comercio de nueva generación suscritos por Vietnam.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Asimismo, indicó que los esfuerzos de Vietnam por fortalecer el entorno de innovación y garantizar la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En el Índice Mundial de Innovación (IGI) 2025, Vietnam ocupa el puesto 44 entre 139 países y economías, posicionándose entre las naciones de la ASEAN con resultados destacados en este ámbito.

Además del perfeccionamiento legislativo, el Gobierno vietnamita ha emitido diversos documentos destinados a reforzar la aplicación de las normas de propiedad intelectual y combatir el contrabando, el fraude comercial, la falsificación y las violaciones de estos derechos.

Entre las medidas adoptadas figuran la Directiva del Primer Ministro n.º 02/CT-TTg, del 30 de enero de 2026, sobre el fortalecimiento de la aplicación de la propiedad intelectual; el proyecto relativo a productos falsificados y protección del consumidor en el comercio electrónico hasta 2025; así como otras directivas y comunicados oficiales orientados a intensificar las acciones a lo largo de 2025.

Subrayó que recientemente el Primer Ministro emitió el Comunicado Oficial n.º 38/CĐ-TTg, de fecha 5 de mayo de 2026, en el que se ordena aplicar de manera estricta medidas para enfrentar las infracciones de propiedad intelectual y mejorar la eficacia en este ámbito.

“Esto refleja la política constante de Vietnam de fortalecer la protección y la aplicación de la propiedad intelectual, en línea con las exigencias del desarrollo sostenible, la construcción de un entorno de inversión y negocios transparente y seguro, y el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales”, afirmó.

Según la portavoz, en los últimos años las autoridades vietnamitas han trabajado de manera coordinada con empresas tecnológicas, plataformas transfronterizas y proveedores de servicios para detectar y abordar numerosos casos relacionados con la propiedad intelectual.

Durante 2025, las autoridades vietnamitas tramitaron miles de casos de infracción de propiedad intelectual. En particular, las fuerzas de vigilancia del mercado gestionaron 3.306 casos en mercados tradicionales y 599 relacionados con el comercio electrónico y las redes sociales.

Asimismo, más de 1.200 sitios web que compartían contenidos presuntamente infractores de derechos de autor y derechos conexos fueron bloqueados. También aumentó el número de investigaciones, procesamientos y juicios penales vinculados con la propiedad intelectual respecto al año anterior.

Las autoridades aduaneras, por su parte, detectaron y gestionaron numerosos casos de gran escala relacionados con productos falsificados y mercancías que vulneraban derechos de propiedad intelectual.

“Consideramos que, además de los esfuerzos del Gobierno vietnamita, los titulares de derechos, las plataformas transfronterizas y las partes involucradas deben reforzar su responsabilidad en la revisión, prevención, eliminación y control de contenidos, bienes y servicios con indicios de infracción en sus plataformas, además de colaborar activamente en la lucha contra estas violaciones”, afirmó.

Añadió que la comunidad empresarial, incluidas las empresas exportadoras, debe fortalecer la conciencia y el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. También instó a evitar la producción, comercialización o distribución de productos falsificados o que infrinjan derechos de propiedad intelectual, así como a proteger de manera proactiva los activos intelectuales y coordinarse con las autoridades competentes y los titulares de derechos para detectar y prevenir infracciones.

“Se trata de una responsabilidad compartida orientada a construir un entorno empresarial sano y transparente, así como a fortalecer la reputación de las empresas vietnamitas y la imagen de Vietnam en la cooperación económica y comercial internacional”, afirmó.

Dijo que Vietnam instó a Estados Unidos a realizar evaluaciones justas y equilibradas sobre los esfuerzos y avances del país en materia de protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Reiteró que Vietnam está dispuesto a compartir información y aclarar sus políticas y regulaciones con socios internacionales, incluidos Estados Unidos, para abordar las diferencias de manera constructiva. El objetivo, concluyó, es promover un entorno de inversión y negocios transparente y saludable, al tiempo que se fortalece la cooperación internacional en materia de propiedad intelectual./.

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