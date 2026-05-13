Aduana vietnamita refuerza el control del fraude comercial

Hanoi (VNA)- La situación de productos falsificados, de baja calidad y las violaciones de propiedad intelectual en Vietnam continúa siendo compleja, extendiéndose no solo a lo largo de las fronteras, sino también en el espacio digital, plataformas de comercio electrónico y servicios de paquetería exprés, utilizando métodos cada vez más sofisticados.



Frente a esta realidad, la Aduana ha identificado la prevención del contrabando, el fraude comercial y la falsificación como una tarea prioritaria. Las unidades han implementado de manera coordinada medidas operativas, intensificando las inspecciones y la supervisión de las actividades de importación y exportación en áreas clave.



Según evaluaciones, los “puntos críticos” se concentran actualmente en las fronteras de Vietnam con China, Laos y Camboya. Además, numerosos envíos ilegales se transportan a través de puertos marítimos, aeropuertos internacionales o se mezclan con paquetes y envíos exprés para introducirse en el mercado interno.



Cabe destacar que en el mercado nacional también han surgido redes de producción y distribución de productos falsificados que operan de manera abierta, especialmente en plataformas en línea. Los artículos más afectados incluyen cosméticos, medicamentos, suplementos alimenticios, moda y dispositivos electrónicos, productos que impactan directamente en la salud de los consumidores y la confianza del mercado.



El primer día del operativo intensivo del 7 de mayo, las autoridades aduaneras detectaron cerca de 15.000 productos sospechosos de falsificación en el paso fronterizo de Huu Nghi, en la provincia norteña de Lang Son. Entre ellos, más de 10.500 cosméticos presuntamente violadores de derechos de propiedad intelectual de marcas surcoreanas, junto con más de 4.300 artículos de moda, como bolsos, calzado y cinturones falsificados de marcas reconocidas como Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith.



Previamente, el 2 de febrero, en Ciudad Ho Chi Minh, la Aduana del Puerto de Saigón, zona I, también descubrió un envío de dátiles secos que infringía marcas registradas. El lote, valorado en casi 2,3 mil millones de VND (88,46 mil dólares), llevó a sanciones de 490 millones de VND (18,84 mil dólares) para la empresa, suspensión de actividades durante 2 meses y la destrucción de toda la mercancía violatoria.



Las autoridades señalan que los infractores utilizan métodos cada vez más sofisticados, como declaraciones falsas, falsificación de marcas, fraude de origen o aprovechamiento de la figura de tránsito para evadir inspecciones.



Gracias a la implementación de planes especializados, combinando alertas tempranas y controles reforzados, la Aduana ha logrado identificar oportunamente nuevas modalidades de fraude.



En los primeros cuatro meses de 2026, se detectaron y sancionaron 23 casos relacionados con propiedad intelectual. Los productos violatorios abarcan desde moda de lujo hasta dispositivos electrónicos, así como numerosos artículos industriales, piezas de automóviles y alimentos. Algunos casos graves fueron remitidos para investigación penal.



En un contexto donde los productos falsificados penetran cada vez más en la cadena de distribución, fortalecer el control desde las fronteras hasta el mercado interno no solo protege a las empresas legítimas, sino que también contribuye a la salud de los consumidores y a mantener la reputación del entorno de inversión y negocios en Vietnam./.

VNA