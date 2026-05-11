Vietnam registra un crecimiento de la recaudación aduanera del 16,5% en primeros cuatro meses de 2026

Hanoi (VNA)- En los primeros 4 meses de 2026, la recaudación del presupuesto estatal proveniente de actividades de importación y exportación alcanzó los 6,32 mil millones de dólares, lo que representa el 36,9% de la meta estimada y un aumento del 16,5% en comparación con el mismo período del año pasado, informó hoy del Departamento de Aduanas de Vietnam.

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Según precisó la fuente, Vietnam vendió productos al exterior por valor ascendente a 169,02 mil millones de dólares en lo que va del año y destinó 176,66 mil millones de dólares para las compras del extranjero, lo que representa alzas interanuales del 20,1% y 29,5%, respectivamente. En tal sentido, el total del comercio exterior se situó en 345,68 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 24,7%, equivalente a un aumento de 68,47 mil millones de dólares respecto al mismo período del año anterior.

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Paralelamente al crecimiento del comercio, el contrabando, el fraude comercial y el transporte ilegal de mercancías a través de las fronteras continúan presentando una evolución compleja. Entre los casos más relevantes figuran el tráfico ilícito de oro y combustible diésel en la frontera con Laos y en la ruta fluvial del suroeste con Camboya, así como el traslado de productos prohibidos, como escamas de pangolín y alimentos congelados de origen desconocido, en la frontera septentrional con China.

Un equipo móvil de patrulla de la Guardia Fronteriza inspecciona vehículos de transporte de carga en el puesto fronterizo de Chi Ma, en la provincia de Lang Son. (Foto: VNA)

Del 15 de marzo al 14 de abril, las fuerzas aduaneras detectaron y procesaron 2.152 casos de infracción, un aumento del 61,8% respecto al año anterior; el valor estimado de las mercancías involucradas en estas violaciones alcanzó alrededor de 65,3 millones de dólares. La ruta marítima representó la mayor proporción con 1.237 casos (57,5% del total), principalmente en los puertos de Cat Lai, Hai Phong, Cai Mep y Da Nang. La ruta terrestre registró 597 casos, un aumento interanual del 32,1%, mientras que en la ruta aérea se detectaron 107 casos y en la de mensajería rápida y correos se procesaron 190 casos, un incremento del 150%.

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Entre los casos típicos se incluyen el transporte ilegal de diésel en los pasos fronterizos de Lao Bao y La Lay; el hallazgo de 2.400 pastillas de drogas sintéticas ocultas en envases de leche procedentes de Laos; la incautación de 59,2 kilogramos de escamas de pangolín en la provincia de Cao Bang y 84 cilindros de gas N2O en el paso fronterizo de Hoanh Mo. Las autoridades aduaneras también detectaron envíos de 5 kilogramos de cocaína, 5,4 kilogramos de marihuana y 13,7 kilogramos de ketamina a través de rutas aéreas y mensajería rápida.

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De forma acumulada desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de abril de 2026, el sector aduanero detectó e investigó 7.029 casos de infracción, con un valor estimado de las mercancías de 246,5 millones de dólares; se emprendieron procesos penales en 4 casos, se transfirieron 43 casos para procesamiento penal y se recaudaron unos 10,5 millones de dólares para el presupuesto.

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En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, del 15 de marzo al 14 de abril de 2026, las autoridades aduaneras, en coordinación con las fuerzas de seguridad pública y de guardia fronteriza, detectaron 17 casos con 23 sujetos involucrados, incautando cerca de 62,7 kilogramos de diversos tipos de drogas. Asimismo, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de abril de 2026, el sector descubrió un total de 63 casos con 81 sujetos, incautando aproximadamente 306,7 kilogramos de estupefacientes./.