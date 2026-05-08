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Actualidad: Vietnam e India elevan sus nexos a Asociación Estratégica Integral Reforzada

Vietnam e India acordaron elevar sus vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, en el marco de la la visita de Estado al país surasiático del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 1 al 7 de mayo de 2026.

  • Vietnam e India elevan sus nexos a Asociación Estratégica Integral Reforzada
  • Primera ministra japonesa concluye con éxito su visita oficial a Vietnam
  • Primer ministro vietnamita viaja a Filipinas para participar en la Cumbre de la ASEAN
  • Asociación de Pesca de Vietnam rechaza prohibición unilateral de China en Mar del Este
  • Da Nang es reconocida entre los destinos más atractivos de Asia para el verano de 2026
VNA
#To Lam #India #Japón #Le Minh Hung Vietnam #Da Nang #ASEAN

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Conservan célebre pintura popular de Hue

Conservan célebre pintura popular de Hue

Con más de cuatro siglos de historia vinculada a la vida espiritual de la antigua capital imperial de Hue, la pintura del pueblo de Sinh (actualmente en el barrio de Duong No, ciudad de Hue) ha atravesado momentos críticos al borde de la desaparición. Aunque ha logrado renacer, su práctica se encuentra hoy limitada a un pequeño grupo de artesanos, lo que plantea serios desafíos para la preservación de este arte popular de profundo significado espiritual.

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Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

La Victoria de Dien Bien Phu sigue siendo un hito brillante en la lucha contra el colonialismo por la independencia y la libertad nacionales en el siglo XX. Como una de las batallas estratégicas más decisivas en la historia de Vietnam, reunió toda la fuerza de la nación y el espíritu de la época, convirtiéndose en una epopeya imperecedera que continúa inspirando a las futuras generaciones en la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.

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Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.

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Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

En el antiguo templo de Hung Lo, en el barrio de Van Phu (provincia de Phu Tho), el Canto Xoan continúa resonando como un puente vivo entre pasado y presente. Este género de arte escénico folclórico, vinculado al culto a los Reyes Hung, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad en 2017, consolidando su valor y vigencia en la identidad cultural vietnamita.

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Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

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Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.

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Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.

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Lam Dong diversifica el turismo costero con aventura y experiencias conectadas con las islas

Lam Dong diversifica el turismo costero con aventura y experiencias conectadas con las islas

El turismo costero en la provincia centrovietnamita de Lam Dong ha sido valorado desde hace tiempo por su gran potencial y ventajas para el desarrollo, gracias a la abundancia de paisajes vírgenes y singulares. En los últimos años, la incorporación de nuevos productos turísticos -como el turismo de aventura, las rutas de montaña y selva, así como la exploración de áreas costeras e insulares - ha logrado captar a un creciente número de visitantes, en especial jóvenes, lo que abre nuevas oportunidades y contribuye a diversificar la oferta turística de la provincia.

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