Actualidad: Vietnam e India elevan sus nexos a Asociación Estratégica Integral Reforzada

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 1 al 7 de mayo de 2026.
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- Primera ministra japonesa concluye con éxito su visita oficial a Vietnam
- Primer ministro vietnamita viaja a Filipinas para participar en la Cumbre de la ASEAN
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