Actualidad: Vietnam e India elevan sus nexos a Asociación Estratégica Integral Reforzada

La Victoria de Dien Bien Phu sigue siendo un hito brillante en la lucha contra el colonialismo por la independencia y la libertad nacionales en el siglo XX. Como una de las batallas estratégicas más decisivas en la historia de Vietnam, reunió toda la fuerza de la nación y el espíritu de la época, convirtiéndose en una epopeya imperecedera que continúa inspirando a las futuras generaciones en la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.