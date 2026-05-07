Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional
La Victoria de Dien Bien Phu sigue siendo un hito brillante en la lucha contra el colonialismo por la independencia y la libertad nacionales en el siglo XX. Como una de las batallas estratégicas más decisivas en la historia de Vietnam, reunió toda la fuerza de la nación y el espíritu de la época, convirtiéndose en una epopeya imperecedera que continúa inspirando a las futuras generaciones en la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.