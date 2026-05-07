Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

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En diciembre de 1953, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh decidieron abrir un frente estratégico con el objetivo de destruir el bastión expedicionario francés de élite en Dien Bien Phu. (Foto: VNA)
En diciembre de 1953, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh decidieron abrir un frente estratégico con el objetivo de destruir el bastión expedicionario francés de élite en Dien Bien Phu. (Foto: VNA)
El general Vo Nguyen Giap y el Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam estudian y elaboran el plan operativo para la campaña. (Foto: VNA)
El general Vo Nguyen Giap y el Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam estudian y elaboran el plan operativo para la campaña. (Foto: VNA)
Las tropas marchan a través de bosques y cruzan arroyos en camino al campo de batalla. (Foto: VNA)
Las tropas marchan a través de bosques y cruzan arroyos en camino al campo de batalla. (Foto: VNA)
Bicicletas cargadas transportan alimentos y suministros para apoyar la campaña. (Foto: VNA)
Bicicletas cargadas transportan alimentos y suministros para apoyar la campaña. (Foto: VNA)
Unidades de artillería transportan cañones que pesan decenas de toneladas hasta su posición. (Foto: VNA)
Unidades de artillería transportan cañones que pesan decenas de toneladas hasta su posición. (Foto: VNA)
La decisión de retirar la artillería y pasar de una dirección de “ataque relámpago, triunfo relámpago” por un enfoque de “ataque seguro, triunfo seguro” fue difícil pero altamente estratégica, lo que refleja la sagacidad del Comandante en Jefe Vo Nguyen Giap. (Foto: VNA)
La decisión de retirar la artillería y pasar de una dirección de “ataque relámpago, triunfo relámpago” por un enfoque de “ataque seguro, triunfo seguro” fue difícil pero altamente estratégica, lo que refleja la sagacidad del Comandante en Jefe Vo Nguyen Giap. (Foto: VNA)
El general Vo Nguyen Giap inspecciona el campo de batalla antes de dar la orden de lanzar el asalto a la fortaleza francesa. (Foto: VNA)
El general Vo Nguyen Giap inspecciona el campo de batalla antes de dar la orden de lanzar el asalto a la fortaleza francesa. (Foto: VNA)
Bajo su mando directo, el cuartel general de la campaña elaboró planes detallados para cada batalla. (Foto: VNA)
Bajo su mando directo, el cuartel general de la campaña elaboró planes detallados para cada batalla. (Foto: VNA)
Entre combates, los soldados aprovechan para leer cartas de sus familias en las trincheras. (Foto: VNA)
Entre combates, los soldados aprovechan para leer cartas de sus familias en las trincheras. (Foto: VNA)
La bandera de la victoria decisiva del Ejército Popular de Vietnam ondea sobre el búnker del cuartel general de la fortaleza francesa en Dien Bien Phu, el 7 de mayo de 1954. (Foto: VNA)
La bandera de la victoria decisiva del Ejército Popular de Vietnam ondea sobre el búnker del cuartel general de la fortaleza francesa en Dien Bien Phu, el 7 de mayo de 1954. (Foto: VNA)
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Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

La Victoria de Dien Bien Phu sigue siendo un hito brillante en la lucha contra el colonialismo por la independencia y la libertad nacionales en el siglo XX. Como una de las batallas estratégicas más decisivas en la historia de Vietnam, reunió toda la fuerza de la nación y el espíritu de la época, convirtiéndose en una epopeya imperecedera que continúa inspirando a las futuras generaciones en la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.

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#Dien Bien Phu #historia de Vietnam #independencia #lucha anticolonial

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