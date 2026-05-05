Provincia vietnamita impulsa desarrollo sostenible a 72 años de la victoria de Dien Bien Phu

Dien Bien, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Dien Bien conmemora el 72 aniversario de la histórica victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954 - 2026) consolidándose como un motor de crecimiento en el noroeste de Vietnam, gracias a una transformación integral que combina la preservación de su memoria bélica con una ambiciosa estrategia de desarrollo sostenible.



Bajo el lema de continuar el “himno épico” hacia el futuro, la localidad ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, la modernización de infraestructuras y el fortalecimiento del turismo, posicionándose como un destino de importancia nacional e internacional que proyecta recibir a más de 1,6 millones de visitantes durante este año.



El legado histórico de la región se ha convertido en el pilar fundamental de su industria turística. Los sitios del antiguo campo de batalla, como la colina A1, el búnker de De Castrie y el Museo de la Victoria Histórica de Dien Bien Phu, funcionan hoy como “direcciones rojas” para la educación patriótica.



Turistas visitan el sitio histórico de la colina A1. (Foto: VNA)

Solo en el período del 25 de abril al 3 de mayo de 2026, la provincia atrajo a 75.200 turistas, un incremento de 1,25 veces respecto a la misma etapa del año anterior, generando ingresos superiores a los 4,6 millones de dólares.



La apertura de nuevos puntos de interés tras procesos de restauración, como el Centro de Resistencia de Him Lam, refuerza el objetivo provincial de convertir al turismo en un sector económico punta que aporte más de 109 millones de dólares anuales a la economía local.



Más allá del turismo, la fisonomía de la provincia ha experimentado un cambio radical tanto en zonas urbanas como rurales. En 2025, Dien Bien registró un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 7,34%, con un aumento del 32% en la recaudación presupuestaria.



De aquel campo de batalla encarnizado que dio lugar a la victoria de Dien Bien Phu, Dien Bien hoy transforma paso a paso su fisonomía. (Foto: VNA)

Las inversiones en infraestructura estratégica, particularmente la modernización del aeropuerto de Dien Bien y los proyectos de autopistas que conectan con el puerto fronterizo de Tay Trang y la región de A Pa Chai, han comenzado a eliminar los cuellos de botella logísticos, facilitando el comercio y la atracción de capitales.



En las zonas montañosas, el acceso a la red eléctrica nacional supera ya el 96%, mientras que la tasa de pobreza multidimensional se ha reducido al 17,66%, con un descenso promedio anual del 4%.



De cara al período 2025-2030, la provincia se ha fijado la meta de alcanzar un crecimiento económico anual de entre el 10% y el 11%, aspirando a un PIBR per cápita de 4.367 dólares para finales de la década.



El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Dien Bien, Tran Tien Dung, destacó que el futuro de la región se basa en tres ejes disruptivos: el perfeccionamiento de políticas para mejorar la competitividad, el desarrollo de infraestructura de transporte estratégica y la formación de recursos humanos de alta calidad.



Este último punto incluye una apuesta decidida por la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial en la gestión pública y la producción, buscando generar nuevos espacios de crecimiento económico.



A 72 años de la victoria que “sacudió al mundo”, el espíritu de unidad y autosuficiencia de Dien Bien Phu sigue vigente como motor interno para el progreso. La provincia no solo honra su pasado como escenario de una de las batallas más decisivas del siglo XX, sino que avanza con firmeza hacia un modelo de economía verde e inteligente. Con una infraestructura cada vez más moderna y una vida social en constante mejora, Dien Bien se erige hoy como un símbolo de resiliencia y esperanza, demostrando que sobre las huellas de la guera es posible edificar una prosperidad duradera y sostenible./.