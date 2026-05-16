Vietnam ofrece revisiones médicas y exámenes periódicos gratuitos para sus ciudadanos

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Medios tailandeses elogian histórica clasificación de Vietnam al Mundial Sub-17 de Fútbol
La espectacular remontada de Vietnam ante los Emiratos Árabes Unidos para alcanzar los cuartos de final de la Copa Asiática Sub-17 y clasificarse para la Copa Mundial Sub-17 ha atraído la atención de los medios tailandeses y los aficionados al fútbol.
Con Co, de “isla de acero” a “joya verde” en el Mar del Este
En medio de las aguas del centro de Vietnam, Con Co, conocida durante la guerra como la “isla de acero”, avanza hoy hacia una nueva etapa con la meta de convertirse en un centro turístico y de servicios ligado a su papel estratégico en el Mar del Este.
Conmemoran el 85.º aniversario de fundación de Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh
El 15 de mayo de 1941, en el Área de Pac Bo en la provincia de Cao Bang, bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh y la supervisión directa de la Unión Juvenil, se estableció oficialmente la Organización de Niños de Salvación Nacional, precursora de la actual Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh.
Pescadores vietnamitas se esfuerzan por salir al mar en medio de desafíos
El aumento de los precios del combustible y la escasez de mano de obra están planteando dos grandes desafíos para la industria pesquera en la provincia norcentral de Quang Tri.
Actualidad: Vietnam hace historia con su primera clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA
Vietnam clasifica por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA tras vencer 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la Copa Asiática Sub-17 de 2026.
Provincia de Son La atrae visitantes con el encanto de la floración de los cafetos
Entre finales de abril y principios de mayo, la provincia norvietnamita de Son La se viste de blanco con la plena floración de los cafetos. Las laderas montañosas quedan cubiertas por racimos de flores blancas que iluminan el paisaje y crean una estampa serena y poética.
Inversión de Vietnam en el exterior aumenta 2,3 veces en los primeros cuatro meses de 2026
La inversión total vietnamita en el extranjero, que incluye nuevos proyectos y ajustes de capital, alcanzó los 713,9 millones de USD entre enero y abril de 2026, lo que representa un incremento de 2,3 veces en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pagoda vietnamita establece récord asiático por sus muros de piedra grabados con esvásticas budistas
La pagoda Cuong Xa, en Hai Phong, estableció un récord asiático por albergar el mayor sistema de muros de piedra grabados con esvásticas budistas, un símbolo de luz y energía positiva en el budismo.
Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de su ecosistema de humedales
El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia survietnamita de Dong Thap, está redoblando esfuerzos en la implementación de diversas soluciones para “revivir” de manera sostenible su ecosistema de humedales. Gracias a estas medidas, miles de aves y cigüeñas han regresado a las zonas inundadas de la reserva.
Cascada Nam Luc ofrece un gran potencial para ecoturismo
Escondida entre las brumosas montañas de la provincia de Lai Chau, la cascada Nam Luc se despliega como una cinta de seda blanca en medio de la naturaleza. Se perfila como un destino nuevo y cautivador para los amantes de la exploración y de la belleza salvaje del noroeste vietnamita.
Provincia vietnamita de Dong Nai: Aspiración de trascender en nueva era
Tras su fusión y conversión oficial en ciudad bajo administración central a partir del 30 de abril de 2026, la provincia survietnamita de Dong Nai se encuentra ante una oportunidad histórica para reposicionar integralmente su papel y estatus en un nuevo espacio de desarrollo.
Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao
En la desembocadura de Nhut Tao, a 46 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh, aún sobreviven oficios tradicionales ligados a los campos de juncos y a la producción artesanal de harina de arroz. Cada día, los pobladores comienzan su labor desde el amanecer, preservando el ritmo de vida y la identidad cultural de una aldea rural con cientos de años de historia.
Transición verde: un camino inevitable hacia el desarrollo sostenible
En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la contaminación ambiental, la transición hacia una economía verde ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Vietnam no es una excepción.
Aves silvestres regresan al lago Hoan Kiem: Un remanso de paz en corazón de Hanoi
Al comienzo del verano, numerosas especies de aves silvestres, como garcetas, garzas y cigüeñas, aparecen repentinamente alrededor del lago Hoan Kiem, volando, cazando y posándose en las verdes copas de los árboles que rodean la isla Ngoc, entre la superficie del lago y la apacible atmósfera del centro de la capital vietnamita.
IED de Vietnam alcanza los 18,24 mil millones de dólares en cuatro meses de 2026
Hasta el 27 de abril de 2026, la inversión extranjera total (IED) registrada en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW
Tras la emisión de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Hanoi avanza en la implementación concreta de sus orientaciones y objetivos. Más allá de las consignas y actividades simbólicas, la capital apuesta por situar la cultura como un pilar estratégico del desarrollo, con medidas prácticas, efectivas y de amplio impacto social.
Llegadas internacionales a Vietnam alcanzan 8,8 millones en primer cuatrimestre de 2026
En los primeros cuatro meses de 2026, Vietnam recibió 8,8 millones de visitantes internacionales, un aumento interanual del 14,6% y la cifra más alta registrada para este período hasta la fecha.
Ciudad de Can Tho deslumbra con escenas rurales de ensueño
Por estos días de mayo, el paisaje rural de Can Tho se transforma en un escenario de belleza singular y casi onírica, donde la densa niebla se funde con el resplandor rosado del amanecer, dando lugar a una atmósfera mística y serena que envuelve cada rincón
Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo
Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Premier vietnamita participa en 48.ª Cumbre de ASEAN en Filipinas
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al encabezar una delegación de alto nivel, asistió a la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se inauguró en Cebú, Filipinas.