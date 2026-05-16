Multimedia

Vietnam ofrece revisiones médicas y exámenes periódicos gratuitos para sus ciudadanos

El Primer Ministro solicita garantizar que, para finales de 2026, todos los ciudadanos reciban revisiones médicas periódicas gratuitas. 

2026-5-7-kham-benh-mien-phi-1-ruby.jpg
VNA
#exámenes periódicos #chequeos médicos
Seguir VietnamPlus

Resolución 72

Noticias relacionadas

Ver más

Bandadas de garzas blancas y cigüeñas de cuello lanudo (especie rara incluida en el Libro Rojo de Vietnam) buscan alimento en los humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)

Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de su ecosistema de humedales

El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia survietnamita de Dong Thap, está redoblando esfuerzos en la implementación de diversas soluciones para “revivir” de manera sostenible su ecosistema de humedales. Gracias a estas medidas, miles de aves y cigüeñas han regresado a las zonas inundadas de la reserva.

Cascada Nam Luc ofrece un gran potencial para ecoturismo

Cascada Nam Luc ofrece un gran potencial para ecoturismo

Escondida entre las brumosas montañas de la provincia de Lai Chau, la cascada Nam Luc se despliega como una cinta de seda blanca en medio de la naturaleza. Se perfila como un destino nuevo y cautivador para los amantes de la exploración y de la belleza salvaje del noroeste vietnamita.

Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao

Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao

En la desembocadura de Nhut Tao, a 46 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh, aún sobreviven oficios tradicionales ligados a los campos de juncos y a la producción artesanal de harina de arroz. Cada día, los pobladores comienzan su labor desde el amanecer, preservando el ritmo de vida y la identidad cultural de una aldea rural con cientos de años de historia.

Aves silvestres regresan al lago Hoan Kiem: Un remanso de paz en corazón de Hanoi

Aves silvestres regresan al lago Hoan Kiem: Un remanso de paz en corazón de Hanoi

Al comienzo del verano, numerosas especies de aves silvestres, como garcetas, garzas y cigüeñas, aparecen repentinamente alrededor del lago Hoan Kiem, volando, cazando y posándose en las verdes copas de los árboles que rodean la isla Ngoc, entre la superficie del lago y la apacible atmósfera del centro de la capital vietnamita.

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Tras la emisión de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Hanoi avanza en la implementación concreta de sus orientaciones y objetivos. Más allá de las consignas y actividades simbólicas, la capital apuesta por situar la cultura como un pilar estratégico del desarrollo, con medidas prácticas, efectivas y de amplio impacto social.

Ciudad de Can Tho deslumbra con escenas rurales de ensueño

Ciudad de Can Tho deslumbra con escenas rurales de ensueño

Por estos días de mayo, el paisaje rural de Can Tho se transforma en un escenario de belleza singular y casi onírica, donde la densa niebla se funde con el resplandor rosado del amanecer, dando lugar a una atmósfera mística y serena que envuelve cada rincón

Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).