Vietnam ofrece revisiones médicas y exámenes periódicos gratuitos para sus ciudadanos

En la desembocadura de Nhut Tao, a 46 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh, aún sobreviven oficios tradicionales ligados a los campos de juncos y a la producción artesanal de harina de arroz. Cada día, los pobladores comienzan su labor desde el amanecer, preservando el ritmo de vida y la identidad cultural de una aldea rural con cientos de años de historia.