Salud

Isla vietnamita de Con Dao incorpora a su sistema sanitario el servicio de hemodiálisis

Con Dao pone en marcha su primer sistema de hemodiálisis, mejorando la atención médica para residentes y turistas con insuficiencia renal.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

​Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro Médico Militar y Civil de la zona especial de Con Dao puso en funcionamiento, desde el pasado 6 de mayo, el primer sistema de hemodiálisis de la isla, un avance considerado histórico para la atención sanitaria local.

​Gracias a esta nueva prestación, los pacientes con insuficiencia renal ya no tendrán que trasladarse periódicamente a la zona continental para recibir tratamiento, mientras que los turistas que dependen de diálisis podrán viajar a la isla sin temor a interrumpir su atención médica.

​De acuerdo con el Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, la puesta en marcha del servicio representa un hito para el sector sanitario y mejora significativamente la calidad de vida de los habitantes de Con Dao.

​Hasta ahora, numerosos pacientes con afecciones renales crónicas se veían obligados a alquilar viviendas o permanecer durante largos períodos en tierra firme para someterse a la filtración sanguínea, afrontando elevados costos económicos y una constante carga emocional.

​La implementación del sistema comenzó de forma urgente en marzo de 2026, tras una solicitud de apoyo del Centro Médico Militar y Civil de Con Dao al Hospital Thong Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh. Desde entonces, especialistas realizaron inspecciones de infraestructura, pruebas técnicas y evaluaciones profesionales antes de autorizar oficialmente su funcionamiento a principios de mayo.

​El profesor asociado y doctor Nguyen Bach, jefe del Departamento de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Thong Nhat, explicó que la transferencia tecnológica se desarrolla en tres etapas: inicialmente, el hospital asume la operación directa del sistema; posteriormente, el personal médico de la isla trabaja bajo supervisión especializada; y finalmente, el centro sanitario local gestionará de manera autónoma todo el proceso.

​Especialistas subrayaron que establecer un servicio de hemodiálisis en una isla supone importantes desafíos, especialmente por las estrictas exigencias relacionadas con el tratamiento del agua. Para garantizar la seguridad de los pacientes, el centro médico instaló un moderno sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa (RO) de doble filtración, equivalente a los utilizados en grandes hospitales de Vietnam.

Actualmente, el servicio opera con dos máquinas de hemodiálisis y las autoridades prevén ampliar la capacidad a ocho equipos en el futuro próximo, con el objetivo de responder a la creciente demanda tanto de residentes como de visitantes.

​Paralelamente, el personal médico de Con Dao recibe capacitación especializada en técnicas de diálisis y manejo de emergencias durante el tratamiento. El Hospital Thong Nhat continuará respaldando el programa mediante formación continua, consultas médicas a distancia y transferencia de tecnología avanzada, con el propósito de que el equipo sanitario local domine plenamente esta técnica en los próximos años./.

VNA
#Con Dao #primer sistema de hemodiálisis #atención sanitaria
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Resolución 72

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