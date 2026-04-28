Vietnam realiza con éxito cirugía avanzada de cáncer de colon a paciente extranjera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Una empresaria indonesia acabó de someterse con éxito a una cirugía de cáncer de colon en el Centro Médico Universitario de Ciudad Ho Chi Minh, utilizando técnicas modernas.



La paciente fue derivada a la nación indochina para recibir tratamiento por un médico indonesio que confiaba en la calidad de la atención brindada por los especialistas vietnamitas.



La paciente, de 67 años de edad, presentó dolor abdominal intenso y dificultad para comer o beber durante días. Tras ser examinada en Indonesia, se le diagnosticó cáncer de colon con obstrucción intestinal, por lo que requirió cirugía inmediata.



Tras consultas profesionales, expertos de dicho Centro decidieron realizar la resección del colon derecho mediante la técnica de resección total del mesenterio.



Se trata de un método quirúrgico moderno para el tratamiento del cáncer de colon, que permite extirpar completamente el tumor junto con el mesenterio correspondiente y realizar una linfadenectomía completa, mejorando así la eficacia del tratamiento a largo plazo.



Tras la cirugía, la obstrucción intestinal se resolvió por completo, la paciente se recuperó satisfactoriamente, pudo volver a comer y beber, y su función digestiva se estabilizó gradualmente.



El éxito de la intervención demuestra una vez más los avances en las técnicas profesionales de los médicos y el personal sanitario vietnamitas, lo que refuerza su prestigio y la confianza de los pacientes en la región y en todo el mundo.



El profesor asociado, doctor Nguyen Huu Thinh del establecimiento, afirmó que el tratamiento del cáncer de colon en Vietnam ha experimentado un progreso significativo y se acerca cada vez más a la medicina moderna a nivel mundial.



Además de las técnicas quirúrgicas avanzadas y el tratamiento multimodal, la tendencia actual es individualizar el tratamiento para cada paciente, reiteró./.

VNA