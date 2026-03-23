Hanoi (VNA)– Bajo el lema “La detección de la tuberculosis vinculada a los chequeos médicos periódicos para cada ciudadano”, Vietnam reafirma en 2026 su determinación de erradicar esta enfermedad mediante una estrategia nacional que prioriza la identificación temprana.



El país ha decidido integrar formalmente el tamizaje de la tuberculosis en los sistemas de exámenes de salud de rutina, una medida que busca no solo reducir la tasa de infección en la comunidad, sino también elevar sustancialmente la eficacia de los tratamientos actuales.



Esta iniciativa se alinea con la visión de transformar el sistema sanitario nacional de un modelo centrado en la curación hacia uno fundamentado en la prevención, utilizando la red de salud básica como pilar para proteger la vida de los ciudadanos en la nueva era de desarrollo.



Vietnam fortalece la detección temprana de tuberculosis mediante chequeos periódicos. Foto ilustrativa: VNA



La base de este cambio estratégico se encuentra en la Resolución número 72 del Buró Político, emitida el 9 de septiembre de 2025, la cual establece las directrices para fortalecer la protección y el cuidado de la salud pública.



Asimismo, las instrucciones del Primer Ministro a través de diversos despachos oficiales han generado un impulso para las actividades de lucha contra la tuberculosis en todo el territorio nacional.



Gracias a esta dirección firme por parte del Gobierno y del Ministerio de Salud, el Programa Nacional contra la Tuberculosis ha logrado cifras históricas en el último año. En 2025 se detectaron más de 119 mil pacientes, lo que representa aproximadamente el 63% de los casos nuevos estimados en la comunidad, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2024 y posiciona a Vietnam con una tasa de éxito en el tratamiento del 90%, superando el promedio mundial del 88%.



A pesar de estos avances técnicos y operativos, la carga de la tuberculosis en Vietnam sigue siendo un desafío de proporciones alarmantes para la salud pública.



Según las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud para 2025, el país registra anualmente cerca de 184 mil nuevos pacientes y lamenta el fallecimiento de unas 12 mil personas debido a esta causa.



Actualmente, Vietnam se sitúa en el duodécimo lugar entre las 30 naciones con mayor carga de tuberculosis en el mundo y ocupa la décima posición en la lista de países con mayor incidencia de tuberculosis multirresistente, con aproximadamente 9.400 casos reportados cada año.



La situación se torna más compleja debido a que casi el 40% de las personas enfermas no manifiestan síntomas clínicos evidentes, lo que dificulta enormemente la detección basada únicamente en signos tradicionales y convierte a la enfermedad en una amenaza silenciosa que requiere métodos de diagnóstico activo y sistemático.



La nueva hoja de ruta establecida para 2026 identifica los chequeos médicos periódicos como la llave para controlar la epidemia. Los datos del Programa Nacional contra la Tuberculosis indican que, históricamente, el tamizaje de esta enfermedad no había sido incluido en las listas de exámenes médicos iniciales o de rutina.



A pesar de que Vietnam cuenta con una fuerza laboral de 52 millones de personas que suelen someterse a revisiones anuales, la falta de una detección específica para la tuberculosis ha permitido que muchos casos pasen desapercibidos. Se estima que actualmente entre el 40 y el 50% de la población no ha sido sometida a pruebas de tamizaje, una brecha que el Gobierno planea cerrar mediante la implementación de exámenes de detección gratuitos al menos una vez al año para cada ciudadano, facilitando el acceso a tecnologías de vanguardia como la radiografía digital y las pruebas moleculares GeneXpert.



Para garantizar la viabilidad de este plan masivo de detección, Vietnam ha fortalecido significativamente su infraestructura sanitaria. El sistema de salud cuenta hoy con una red robusta que incluye 45 unidades móviles de rayos X digitales y alrededor de 250 máquinas de rayos X fijas, de las cuales 84 son equipos portátiles digitales distribuidos en diversas provincias.



Además, la capacidad de diagnóstico rápido se apoya en cerca de 500 equipos GeneXpert operativos en 34 localidades clave. El Hospital Central de Neumología ha propuesto al Ministerio de Salud que se actualicen los formularios de salud periódicos para incluir obligatoriamente el tamizaje de tuberculosis, además de integrar estos datos en los expedientes de salud electrónicos de los ciudadanos y unificar los procesos de detección con otras patologías respiratorias en los centros de salud locales.



El objetivo de erradicar la tuberculosis para el 2030 requiere de un compromiso inquebrantable de todos los niveles del liderazgo, así como de una movilización social que garantice fuentes financieras sostenibles y una implementación coordinada desde el nivel central hasta el local.



La implementación de los exámenes médicos periódicos y los tamizajes gratuitos a partir de este año representa una oportunidad histórica para reducir la carga económica que la enfermedad impone a las familias y mejorar la calidad de vida nacional.



Para cada individuo, la participación activa en estos chequeos y el cumplimiento estricto de los protocolos de tratamiento no solo es una acción de protección personal, sino una contribución fundamental al esfuerzo colectivo de Vietnam por desterrar definitivamente a este asesino silencioso de su sociedad./.