Vietnam promueve pagos sin efectivo en hospitales

Hanoi (VNA) - La transformación digital en el sector sanitario de Vietnam avanza más allá de la implementación de historiales clínicos electrónicos y registros de salud digitales, reflejándose también en la creciente adopción de los pagos sin efectivo en los centros médicos.

En el marco de la estrategia nacional de transformación digital, el sector sanitario está promoviendo el uso de métodos de pago modernos como códigos QR, transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito, billeteras electrónicas y su integración en aplicaciones de atención médica, sustituyendo de forma progresiva el efectivo.

Cambio de hábitos entre los pacientes



De acuerdo con el Ministerio de Salud, una encuesta realizada en 828 establecimientos sanitarios revela que el 95% ya aplica un modelo mixto de pagos en efectivo y sin efectivo. Entre las modalidades digitales, el pago mediante código QR representa cerca del 89%, mientras que las transferencias bancarias superan el 84%.

En hospitales de nivel central y provincial, las transacciones sin efectivo alcanzan entre el 70% y el 90% del total, lo que evidencia un cambio significativo en los hábitos de los pacientes y los esfuerzos de modernización en la gestión hospitalaria.

Esta tendencia, que ya no se limita a las grandes ciudades, se extiende de manera progresiva a los niveles locales. Numerosos centros médicos han integrado sistemas de pago electrónico con software de gestión hospitalaria, reduciendo errores administrativos, acortando los tiempos de espera y descongestionando las áreas de caja.

Los pacientes pueden completar el pago en cuestión de segundos desde sus teléfonos móviles, evitando colas y agilizando el proceso de atención, especialmente en casos que requieren respuesta inmediata.

Además de facilitar la experiencia del usuario, este sistema contribuye a mejorar la gestión financiera de los centros sanitarios, reforzando la transparencia de los ingresos, reduciendo riesgos y optimizando el uso del personal.

Sin embargo, su implementación aún enfrenta desafíos, entre ellos la limitada infraestructura tecnológica en algunos centros de menor nivel, la resistencia de parte de la población -especialmente personas mayores- a los métodos digitales, y la necesidad de reforzar la interoperabilidad de los sistemas y la seguridad de la información.

Avance hacia una gestión sanitaria más moderna



El viceministro de Salud Tran Van Thuan destacó que la conciencia sobre los pagos sin efectivo ha mejorado de forma notable en el sector, contribuyendo a una mayor transparencia en la gestión financiera de los hospitales.

No obstante, advirtió que su aplicación sigue siendo desigual entre regiones y niveles asistenciales, y que aún existen centros que no lo han implementado o lo han hecho de manera limitada debido a restricciones tecnológicas y de conectividad.

El viceministro subrayó la necesidad de impulsar su despliegue en línea con las políticas nacionales de transformación digital, la reforma administrativa, los historiales clínicos electrónicos y la base de datos sanitaria, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de salud moderno, eficiente y transparente.

Asimismo, insistió en la importancia de estandarizar e integrar los sistemas de pago con el software de gestión hospitalaria, diversificar las modalidades de pago, garantizar la seguridad de la información y reforzar la comunicación hacia la población, especialmente los grupos vulnerables.

También llamó a fortalecer la cooperación entre centros médicos, bancos, intermediarios de pago y empresas tecnológicas para mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura del sistema.

Tran Van Thuan concluyó que los pagos sin efectivo no constituyen únicamente una solución técnica, sino un elemento clave en la modernización de la gestión sanitaria, la mejora de la calidad asistencial y el fortalecimiento de la transparencia financiera en el sector./.