Salud

Aplicación de IA en el cribado y la detección temprana de enfermedades no transmisibles

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una solución clave para impulsar la detección temprana de enfermedades no transmisibles, contribuyendo a una transición efectiva del tratamiento hacia la prevención en el sector sanitario.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La aplicación de la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una solución clave para impulsar la detección temprana de enfermedades no transmisibles, contribuyendo a una transición efectiva del tratamiento hacia la prevención en el sector sanitario.

Según la viceministra de Salud, Nguyen Thi Lien Huong, las enfermedades no transmisibles se están convirtiendo en un gran desafío y una pesada carga para los sistemas de salud a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que padecimientos como los cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas causan más del 70% de las muertes en el mundo. En Vietnam, esta tasa también está aumentando rápidamente, lo que plantea una necesidad urgente de desarrollar estrategias eficaces y sostenibles de prevención y control.

Durante el último tiempo, el Gobierno vietnamita y el Ministerio de Salud han implementado varios programas y políticas destinados a controlar y reducir la carga de las enfermedades no transmisibles; han promovido la sensibilización de la comunidad y han fortalecido la detección temprana y la gestión del tratamiento en el nivel de atención primaria.

Vietnam ha implementado diversos programas a escala nacional, logrando resultados iniciales positivos. Actualmente, el país cuenta con más de 300 unidades ambulatorias para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, y cerca de tres mil centros de salud comunales que participan en la prevención, detección temprana y gestión de unos 700 mil pacientes.

Además, el programa de control del tabaquismo ha ayudado a más de 100 mil personas a dejar de fumar. Estos logros reflejan la orientación de la Resolución 72, que promueve el cambio de un enfoque centrado en el tratamiento hacia la prevención activa.

En el futuro, el sector sanitario seguirá impulsando esta estrategia, especialmente mediante la transformación digital y la aplicación de la IA. El fortalecimiento del cribado, la implementación de historiales médicos electrónicos y la interconexión de datos entre niveles serán la base para mejorar la predicción, gestión y tratamiento de enfermedades.

Según el subdirector del Hospital Bach Mai, Vu Van Giap, se han identificado la transformación digital, los macrodatos y la inteligencia artificial como pilares estratégicos para su desarrollo. La institución está centrando sus recursos en la investigación, la innovación y la aplicación de la IA para mejorar la precisión diagnóstica, apoyar la toma de decisiones clínicas y facilitar la atención a los pacientes.

La construcción de un sistema de datos médicos “correctos, completos, limpios y actualizados” no solo sirve para el tratamiento, sino también para prever tendencias de enfermedades y diseñar estrategias de prevención más eficaces.

El hospital ha desarrollado tres modelos de IA para el diagnóstico del cáncer de pulmón (análisis de imágenes de tomografía computarizada, endoscopia bronquial en tiempo real y anatomía patológica), los cuales han sido altamente valorados y están listos para su implementación.

En algunos casos, la IA puede superar en precisión a médicos con experiencia de cinco años, ayudando a detectar lesiones tempranas y reducir omisiones. La combinación de políticas y tecnología está impulsando la transición del sistema sanitario de un enfoque curativo a uno preventivo./.

VNA
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