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Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.

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VNA
#To Lam #Hanoi #Resolución 02-NQ/TW #desarrollo capital #crecimiento económico #GRDP #nueva era #ingreso per cápita Ha Noi
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El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.

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