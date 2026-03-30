Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

Hanoi anuncia resultados de elecciones legislativas 2026
Hanoi publica resultados de elecciones 2026 con participación del 99,57%, eligiendo 32 diputados y 125 miembros del Consejo Popular sin repetir votación.
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.
Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.
Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.
La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.
En los dos primeros meses de 2026 se crearon cerca de 35.500 nuevas empresas en todo Vietnam, lo que representa un aumento del 70,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
En los dos primeros meses de 2026, el número de visitantes internacionales a Vietnam aumentó un 18,1%.
Ante las complejas evoluciones del conflicto militar en Medio Oriente desde el 28 de febrero, el Gobierno de Vietnam ha implementado soluciones urgentes para garantizar la seguridad energética.
Vietnam registró más de 540 millones de dólares en inversión en el extranjero en los dos primeros meses de 2026, más del doble que en el mismo período del año anterior
Con el fin de promover la divulgación y la aplicación de la transformación digital en las tareas electorales, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi ha presentado el "Mapa digital de información sobre las elecciones de diputados a la XVI Asamblea Nacional y diputados al Consejo Popular de Hanoi para el período 2026-2031". El mapa digital contribuye a impulsar la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en el servicio a los votantes en la localidad.
El 15 de marzo de 2026 tendrán lugar las elecciones a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031. De acuerdo con las regulaciones, el proceso de votación comenzará a las 7:00 y finalizará a las 19:00 del mismo día. Dependiendo de la situación local, los equipos electorales pueden decidir comenzar la votación antes, pero no antes de las 5:00, o terminarla más tarde, pero no después de las 21:00 de la misma jornada.
La Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam establece varios objetivos en materia ambiental para el período 2026-2030, entre ellos: mantener la cobertura forestal en el 42%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 8% y un 9%, y tratar y reutilizar entre el 65% y el 70% de las aguas residuales en las cuencas hidrográficas.
La Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam establece los siguientes objetivos de desarrollo: mantener un entorno pacífico y estable; lograr un desarrollo nacional rápido y sostenible; y defender firmemente la Patria...
Con 1.368 operaciones realizadas con éxito en 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha, Vietnam se convirtió en el país con mayor número de trasplantes de órganos anuales en la región.
Vietnam es reconocido por la comunidad internacional como un ejemplo brillante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el campo de la salud.
Con un 63% de participación en la fuerza laboral y un 51% de las empresas que cuentan con mujeres en su estructura de propiedad, las mujeres vietnamitas afirman cada vez más su papel importante en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional.
Nueve empresas vietnamitas están incluidas en la lista de las 500 mejores de Asia Pacífico, seleccionadas por el periódico Time en febrero.
Los ingresos totales del sector de ciencia y tecnología en enero de 2026 alcanzaron los 464.116 mil millones de VND, un aumento del 23% en comparación con el mismo período del año pasado.
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y presidente del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, firmó y promulgó la Resolución No. 151/NQ-HDBCQG del 14 de febrero de 2026, que anuncia la lista oficial de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura por cada circunscripción electoral en todo el país.
Los festivales tradicionales de carreras de caballos tienen su origen en actividades comunitarias como una forma de entretenimiento y deporte sanos, reflejando claramente el estilo de vida y la cultura únicos de las localidades. A diferencia de las carreras de caballos del mundo, las vietnamitas son competencias entre jinetes campesinos y sus caballos de carga. El estilo de carrera es "a pelo", donde los jinetes montan a caballo sin montura ni estribos, solo con correas para atar al caballo. No utilizan látigos, sino riendas para mantener el equilibrio y controlar al caballo.
El proceso de 100 años se divide en cuatro 4 hitos, correspondientes a cuatro eras, vinculadas a hitos decisivos del país: (i) La era de la conquista de la independencia nacional (1930-1945); (ii) La era de la defensa de la independencia, resistencia contra la agresión, reunificación nacional e inicio del camino al socialismo (1945-1985); (iii) La era de la Renovación (Doi Moi), integración y desarrollo (1986-2025); y (iv) La era del ascenso para el desarrollo fuerte y próspero de la nación