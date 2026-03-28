Salud

Vietnam impulsa historial médico electrónico y chequeos periódicos nacionales

El Ministerio de Salud de Vietnam está elaborando un plan para conectar e interoperar los datos de los exámenes médicos periódicos y desplegar el historial médico electrónico, con el fin de mejorar la gestión y la atención sanitaria de toda la población.

Un anciano recibe un chequeo general de oído, nariz y garganta. (Fuente: VNA)
Un anciano recibe un chequeo general de oído, nariz y garganta. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Salud de Vietnam está elaborando un plan para conectar e interoperar los datos de los exámenes médicos periódicos y desplegar el historial médico electrónico, con el fin de mejorar la gestión y la atención sanitaria de toda la población.

Hasta marzo de 2026, el historial médico electrónico integrado en la aplicación VNeID se ha implementado en todas las provincias y ciudades, con aproximadamente 30 millones de registros. No obstante, los datos actuales provienen principalmente de los servicios de atención cubiertos por el seguro médico, mientras que la información de los chequeos periódicos y del cribado aún no está plenamente conectada ni integrada.

El Centro Nacional de Información Sanitaria está proponiendo soluciones para recopilar datos desde hospitales, centros de salud y campañas de atención móvil en organismos, escuelas y empresas, con el objetivo de sincronizarlos con la base de datos del Ministerio de Salud y la base de datos nacional de población para su visualización en VNeID.

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Los ciudadanos acuden a recibir atención y tratamiento médico en la provincia de Dak Lak. (Fuente: VNA)

Según el plan, los exámenes médicos periódicos se organizarán en estaciones sanitarias comunales o en centros de atención cercanos al lugar de residencia, sin distinción entre sector público y privado. En las zonas que no cumplan las condiciones, hospitales y centros de salud apoyarán mediante unidades móviles. El contenido de los chequeos se diseñará por grupos de edad: en menores, las pruebas complementarias se realizarán según indicación médica; en mayores de 18 años, se prevén análisis de sangre y orina, radiografía de tórax y ecografía básica.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los chequeos periódicos y el cribado comunitario constituyen una medida eficaz para la detección precoz de enfermedades, la reducción de la mortalidad y el ahorro de costos sanitarios. Vietnam enfrenta actualmente una doble carga de enfermedad, en la que las enfermedades no transmisibles —como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer— representan más del 70% del total, con una elevada tasa de detección en etapas avanzadas.

Cabe destacar que la tendencia al rejuvenecimiento de las enfermedades no transmisibles, junto con el proceso de envejecimiento poblacional, está incrementando la demanda de atención sanitaria a largo plazo. Ante esta situación, el Ministerio de Salud subraya la necesidad de reforzar la prevención, promover la detección temprana y la gestión de riesgos, con el fin de reducir los costos de tratamiento, aliviar la presión sobre el sistema sanitario y garantizar la seguridad social./.

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