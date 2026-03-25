Vietnam busca potenciar la medicina nuclear mediante la inteligencia artificial y la experiencia europea

Bruselas (VNA) – En el marco del impulso global para integrar la inteligencia artificial (IA) al sector sanitario, el aprendizaje de las experiencias internacionales, especialmente de Europa, se considera una prioridad estratégica para Vietnam.



Durante el seminario “Cooperación científica, tecnológica y comercial entre Vietnam y la Unión Europea” celebrado recientemente en Bruselas, el presidente de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo (ViLaB), Phung Quoc Tri, destacó que la combinación de la IA con la medicina nuclear representa una frontera tecnológica con un potencial inmenso para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país asiático.



Según Quoc Tri, naciones como Francia y Bélgica poseen una base sólida de entre 40 y 60 años en tecnología y energía nuclear, lo que les ha permitido implementar eficazmente aplicaciones avanzadas. Vietnam, al encontrarse en una etapa inicial de desarrollo en este campo, dispone de un amplio margen para adoptar conocimientos europeos en cuanto a selección de tecnologías, soluciones técnicas y protocolos de seguridad. La integración de la IA permite procesar grandes volúmenes de datos para mejorar la precisión en el análisis de imágenes médicas, proporcionando a los facultativos herramientas para diseñar regímenes de tratamiento más efectivos y personalizados.



Un factor determinante para el desarrollo sostenible de la medicina nuclear en Vietnam es la garantía de un suministro estable de isótopos radiactivos. En Europa, la existencia de una red moderna de reactores de investigación y aceleradores asegura un flujo continuo de estos materiales esenciales.



Mientras que centros hospitalarios de primer nivel en Vietnam, como el Hospital Militar Central 108, ya han comenzado a implementar técnicas de diagnóstico oncológico, Quoc Tri enfatizó que el éxito a largo plazo dependerá de establecer una infraestructura de suministro similar y de la creación de centros de investigación y desarrollo especializados.



En su rol de puente de cooperación, ViLaB fomenta activamente el intercambio entre científicos y médicos vietnamitas con centros de investigación de vanguardia en Europa. Actualmente, existen programas de formación de recursos humanos y transferencia tecnológica entre instituciones belgas y el Hospital 108. No obstante, el experto señaló que la cooperación actual aún se encuentra fragmentada y carece de un vínculo integral. Por ello, propuso la creación de una estrategia común que unifique los puntos de contacto y establezca mecanismos de coordinación que maximicen la eficiencia de las relaciones internacionales.



Para que Vietnam logre dominar estas tecnologías, es imperativo contar con una estrategia de largo plazo que priorice la formación de expertos, técnicos y médicos, junto con una inversión adecuada en equipamiento y mecanismos financieros.



Los foros científicos internacionales se consolidan así como plataformas vitales para eliminar cuellos de botella y promover una colaboración sustancial. En un contexto donde la IA está transformando la medicina moderna, aprovechar la trayectoria europea permitirá a Vietnam elevar la calidad de su atención sanitaria e integrarse profundamente en el ecosistema científico global. /.

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