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Localidades vietnamitas concretan Resolución 57 con proyectos de innovación y transformación digital

Localidades de Vietnam avanzan en ciencia, tecnología e innovación con la Resolución 57, impulsando la economía digital y el desarrollo sostenible.

Un laboratorio de investigación en nanotecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Un laboratorio de investigación en nanotecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el avance del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional está siendo implementada por las localidades vietnamitas con diversos enfoques específicos, mostrando inicialmente un cambio hacia el énfasis en la eficacia real, acorde con las condiciones de cada lugar.

En el proceso de implementación de la Resolución 57, la provincia norteña de Quang Ninh es una de las localidades que pronto concretó la orientación mediante la construcción de modelos de desarrollo integrales, vinculados a la innovación y la transformación digital. La provincia estudia la elaboración del Proyecto de Zona de Economía Digital y Conocimiento Libre como un nuevo espacio de desarrollo, con una escala de casi 26.400 hectáreas y estructurado en tres subdivisiones funcionales.

La subdivisión 1 se centra en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), así como la formación de recursos humanos de alta calidad con un clúster de universidades internacionales y urbes inteligentes. La subdivisión 2 desarrolla funciones de gestión inteligente según el modelo “Digital Twin”, estableciendo al mismo tiempo un centro administrativo modelo, un sistema de centros de datos de reserva, industrias y servicios logísticos. Mientras, la subdivisión 3 se enfoca en la producción de alta tecnología como productos de semiconductores y componentes electrónicos.

Paralelamente a la construcción del espacio de desarrollo, Quang Ninh implementa la Estrategia de Transformación Digital hasta 2030 con tres pilares: gobierno digital, economía digital y sociedad digital, junto con plataformas de infraestructura digital, datos digitales y recursos humanos digitales.

En el primer trimestre de 2026, la provincia resolvió destinar 41,3 millones de dólares a la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, al tiempo que puso en marcha proyectos de infraestructura digital como el Centro de Ciberseguridad y el desarrollo de un ecosistema de investigación.

En Ciudad Ho Chi Minh, la implementación de la Resolución 57 se sitúa en un contexto donde la localidad tiene un gran potencial científico-tecnológico, pero la tasa de comercialización de los resultados de investigación aún es limitada, alcanzando solo cerca del 5% del total de tareas aceptadas. Sobre esa base, la urbe implementa el Proyecto piloto de políticas para incentivar la comercialización de resultados de investigación y activos intelectuales con el fin de eliminar los cuellos de botella.

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Funcionarios del Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Cù Lao Dung procesan expedientes administrativos. Foto: VNA

Según el proyecto, el Estado puede respaldar hasta el 50% del presupuesto para el perfeccionamiento de productos, además de desplegar actividades de apoyo integral que van desde la mejora de la tecnología, inspección y pruebas de mercado, hasta la conexión con empresas y mercados. Ya se han registrado 29 organizaciones para participar con 54 productos científicos y tecnológicos, con un presupuesto total previsto de unos 19 millones de dólares, de los cuales el presupuesto estatal aporta más de 7,6 millones de dólares.

En la ciudad sureña de Can Tho, la implementación de la Resolución 57 se define como una tarea central vinculada al objetivo de crecimiento económico. Hasta el 17 de marzo, la localidad completó 132 de las 244 tareas asignadas y está ejecutando las restantes dentro de los plazos previstos. La infraestructura digital se ha conectado de forma sincronizada y la tasa de equipamiento para los Centros de Servicio Administrativo Público a nivel de comuna ha alcanzado niveles altos.

Además, Can Tho ha puesto en funcionamiento dos zonas de emprendimiento e innovación, y está elaborando el Proyecto del Centro de Emprendimiento e Innovación para la región del Delta del Mekong.

La implementación en las distintas localidades muestra una tendencia a concretar las directrices mediante tareas y soluciones vinculadas a las condiciones prácticas, contribuyendo a que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se integren cada vez más en la vida cotidiana./.

VNA
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