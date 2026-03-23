Intelectuales vietnamitas en Alemania refuerzan su papel en la innovación y el desarrollo nacional

Berlín (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung destacó el papel estratégico de la comunidad de intelectuales, expertos y empresarios vietnamitas en Alemania y Europa en el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, considerados pilares clave para el desarrollo sostenible del país.

En el marco de su visita de trabajo a Alemania, el dirigente sostuvo el 22 de marzo en Berlín un encuentro con funcionarios de la Embajada de Vietnam, la Red de Innovación de Vietnam en Alemania (VGI) y representantes de la comunidad coterránea residente en Europa.

Durante la reunión, el embajador Nguyen Dac Thanh subrayó que la cooperación con Alemania en ciencia, tecnología e innovación constituye una prioridad para fortalecer las relaciones bilaterales, al tiempo que reafirmó el compromiso de las misiones diplomáticas de cumplir las tareas asignadas para profundizar los vínculos entre ambos países.

Por su parte, representantes de la VGI y expertos vietnamitas compartieron experiencias de Alemania en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en sectores como la construcción, la salud, el ferrocarril de alta velocidad y el almacenamiento de energía. Asimismo, propusieron mecanismos para fortalecer la conexión entre los recursos intelectuales y empresariales de la diáspora vietnamita a nivel global.

El viceprimer ministro valoró estas aportaciones y destacó que, tras 40 años de reformas, Vietnam ha logrado avances significativos, posicionándose entre las economías más dinámicas del mundo.

El profesor Nguyen Xuan Thinh de la Universidad TU Dortmund habla en la cita (Fuente: VNA)

De cara al objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, enfatizó la necesidad de movilizar al máximo todos los recursos disponibles, situando a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales para lograr un crecimiento rápido y sostenible.

En este contexto, instó a priorizar la investigación y el dominio de tecnologías clave, así como a vincular estrechamente la actividad científica con las necesidades prácticas. También abogó por el desarrollo de sectores tecnológicos y productos estratégicos capaces de generar nuevos impulsos para la economía nacional.

El dirigente pidió a las instituciones competentes reforzar la conexión con la red de intelectuales vietnamitas en Alemania y Europa, con el fin de concretar iniciativas y aprovechar al máximo este capital humano en favor del desarrollo del país.

Reiteró la política constante del Partido y el Estado de atraer a los talentos vietnamitas en el extranjero, y reafirmó el compromiso de crear condiciones favorables para que contribuyan de manera efectiva al progreso nacional./.