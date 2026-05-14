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Sri Lanka espera avances en cooperación científica y tecnológica con Vietnam

La ciencia, la tecnología y la transformación digital serán algunos de los principales motores para transformar las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka, pasando de una amistad tradicional a una basada en la innovación y el crecimiento económico inclusivo, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología del país surasiático, Chrishantha Abeysena.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, rinden homenaje al presidente Ho Chi Minh en la Biblioteca Pública de Colombo. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, rinden homenaje al presidente Ho Chi Minh en la Biblioteca Pública de Colombo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La ciencia, la tecnología y la transformación digital serán algunos de los principales motores para transformar las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka, pasando de una amistad tradicional a una basada en la innovación y el crecimiento económico inclusivo, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología del país surasiático, Chrishantha Abeysena.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, el funcionario destacó que la reciente visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Sri Lanka constituye un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Sri Lanka, comentó, el acontecimiento no solo tiene un significado diplomático, sino que actúa como un “fuerte catalizador” para impulsar la cooperación en ciencia, tecnología y transformación digital entre las dos naciones.

En tal sentido, calificó la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en ciencia y tecnología en el marco de la visita como un resultado concreto que refleja la visión compartida y la determinación política de ambos Gobiernos para construir un futuro basado en el conocimiento, la innovación y la prosperidad común.

Ese documento crea un marco oficial y sistemático para que ambas partes implementen investigaciones conjuntas, intercambien expertos y desarrollen conjuntamente soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de desarrollo de cada país, dijo.

Abeysena valoró que la visita elevó la cooperación bilateral a un “nuevo nivel”, abriendo oportunidades de colaboración en sectores clave como la biotecnología, la agricultura y la tecnología alimentaria, la adaptación al cambio climático, la electrónica, la automatización y las tecnologías de la información.

Al referirse a los pasos a seguir tras la firma del memorando, el ministro ratificó que Sri Lanka se compromete a garantizar una implementación rápida y eficaz de los contenidos acordados. Destacó que Sri Lanka no considera esto como un simple documento simbólico, sino que aspira a transformarlo en resultados concretos y prácticos para los ciudadanos y las economías de ambos países.

En cuanto a áreas específicas de cooperación, Sri Lanka solicitó el apoyo de Vietnam para la transferencia de tecnología de liofilización de frutas y verduras, así como la tecnología MATCHA en la industria de bebidas. Además, expresó su deseo de colaborar con el país indochino en tecnología satelital, electrónica e ingeniería eléctrica, así como en sistemas de protección contra rayos y en la planificación para fortalecer la resiliencia ante el cambio climático.

Según recordó Abeysena, las dos partes acordaron celebrar talleres en áreas técnicas de interés mutuo, promover proyectos de investigación conjuntos y establecer programas de cooperación a largo plazo mediante la colaboración entre universidades e institutos de investigación de ambos países. Además, planean impulsar un mecanismo de cofinanciación entre instituciones de investigación para apoyar iniciativas conjuntas de investigación y desarrollo.

El ministro esrilanqués sostuvo que la ciencia, la tecnología y la transformación digital serán uno de los motores más potentes para transformar los vínculos bilaterales desde una base de amistad tradicional hacia una relación basada en la innovación y el crecimiento económico inclusivo.

Expresó su confianza en que, cuando las asociaciones científicas y tecnológicas se vinculen con las prioridades de desarrollo económico nacional, generarán nuevas industrias, crearán empleos de alta calidad y mejorarán el nivel de vida de la población./.

VNA
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