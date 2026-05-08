Convención de Hanoi sitúa a Vietnam a la vanguardia de la lucha contra el cibercrimen

Hanoi (VNA) - Mientras el cibercrimen se está convirtiendo en uno de los desafíos de seguridad transnacional más urgentes, Vietnam se posiciona cada vez más como un contribuyente activo a la gobernanza global del ciberespacio. La reciente ratificación por parte del país de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, conocida ampliamente como la Convención de Hanoi, marca un hito en ese esfuerzo.

El 7 de abril, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó la decisión de ratificación de la convención. Diez días después, el embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), depositó oficialmente el instrumento de ratificación de Vietnam ante la Oficina de Asuntos Jurídicos de esa organización en Nueva York. La medida subraya aún más el papel de liderazgo de Vietnam en el impulso de la cooperación internacional contra el cibercrimen, tras su rol central en la negociación y organización de la ceremonia de firma de la convención en Hanoi en octubre de 2025.

El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (izquierda).

Expertos internacionales consideran que la pronta ratificación por parte de Vietnam envía una fuerte señal de su compromiso con el multilateralismo y la gobernanza internacional del ciberespacio.

El profesor Stephen Nagy, de la Universidad Cristiana Internacional de Japón, afirmó que Vietnam busca proyectarse como “un socio internacional confiable para construir acuerdos multilaterales en el ciberespacio”.“Esto cumple el doble propósito de trabajar con otros países para enfrentar a actores cibernéticos desestabilizadores en el exterior y garantizar que esas acciones no provoquen inestabilidad socioeconómica dentro del país”, señaló, y añadió que Vietnam se posiciona cada vez más como un actor líder en materia cibernética en el Sudeste Asiático.

“Demuestra que Vietnam toma en serio su papel como actor regional y global”, afirmó Nagy, al tiempo que indicó que Hanoi también busca evitar que el ciberespacio se convierta en una fuente de inestabilidad que afecte el desarrollo nacional y la gobernanza.

El profesor Stephen Nagy, de la Universidad Cristiana Internacional de Japón.

Mayor voz de los países en desarrollo en la gobernanza cibernética

Hasta el momento, 75 países han firmado la convención, que entrará oficialmente en vigor una vez sea ratificada por 40 Estados. Aunque el acuerdo permanecerá abierto a firmas hasta el 31 de diciembre de 2026, el profesor Carl Thayer, de la Academia de Fuerzas de Defensa de Australia de la Universidad de Nueva Gales del Sur, estimó que el número requerido de ratificaciones podría alcanzarse antes del cierre del período de firma, permitiendo que la convención entre en vigor 90 días después.

Sin embargo, algunos analistas señalaron que la dinámica geopolítica podría influir en el ritmo con que los países avancen hacia la ratificación. Según Nagy, algunas naciones podrían necesitar más tiempo para evaluar las posiciones y enfoques de las grandes potencias en el ciberespacio antes de asumir compromisos formales con la convención.

El experto indicó que los países pequeños, en particular, suelen considerar cuidadosamente las implicaciones estratégicas más amplias en medio de la creciente competencia entre las grandes potencias en el ámbito cibernético.A pesar de estas preocupaciones, los expertos consideran que la convención podría fortalecer significativamente la confianza internacional en la capacidad de los países en desarrollo para contribuir a la configuración de los marcos de gobernanza global.

“Si la convención se materializa, podríamos ver crecer la confianza en países como Vietnam para liderar convenciones internacionales que ayuden a dar forma y estabilidad al orden internacional”, afirmó Nagy.

Asimismo, sostuvo que la Convención de Hanoi desafía la percepción de que los países en desarrollo simplemente siguen las reglas establecidas por las economías avanzadas. “Demuestra que los países desarrollados y en desarrollo pueden trabajar juntos en posiciones de liderazgo compartido para ofrecer bienes públicos a la comunidad global”.

Vietnam intensifica sus esfuerzos de ciberseguridad

El impulso de Vietnam hacia una gobernanza cibernética más sólida se produce en un contexto de rápida expansión de la conectividad digital y aumento de las amenazas cibernéticas a nivel nacional.

Según Ha Van Bac, subdirector general del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, los ciberataques en Vietnam han seguido creciendo tanto en escala como en sofisticación. Solo en 2025, miles de ataques informáticos tuvieron como objetivo agencias gubernamentales, organizaciones y empresas de todo el país. Los incidentes de ransomware aumentaron drásticamente y afectaron a más de tres mil empresas.

El funcionario advirtió que los ataques apuntan cada vez más no solo a grandes corporaciones, sino también a pequeñas y medianas empresas, proveedores de servicios y cadenas de suministro interconectadas, lo que incrementa el riesgo de interrupciones generalizadas. Hasta enero de 2026, Vietnam contaba con más de 85,6 millones de usuarios de internet, equivalentes aproximadamente al 84,2% de la población, ubicándose en el puesto 12 del mundo en uso de internet.

Si bien la rápida expansión de la conectividad digital crea enormes oportunidades para la innovación y el crecimiento económico, también aumenta las exigencias en materia de ciberseguridad, protección de datos y cooperación internacional contra los delitos de alta tecnología. Los expertos consideran que la participación proactiva de Vietnam en la Convención de Hanoi se alinea estrechamente con su orientación de desarrollo más amplia en la era digital.

El profesor Thayer observó que, bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam, Vietnam ha acelerado los esfuerzos para racionalizar su sistema político mientras impulsa una integración internacional más profunda y la transformación digital.

El profesor Carl Thayer. Photo: VNA

Según Thayer, Vietnam busca pasar de un modelo exportador basado principalmente en la inversión extranjera a otro impulsado por la innovación, la alta tecnología y una mayor creación de valor nacional. “Los líderes vietnamitas entienden muy bien que continuar con las prácticas habituales llevaría al país a la trampa de ingresos medios”, afirmó.

En ese contexto, los expertos consideran que el papel activo de Vietnam en la configuración de normas globales sobre el ciberespacio no solo fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad, sino que también respalda la ambición del país de construir una economía digital segura y resiliente para el futuro.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Le Xuan Minh, director del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, señaló que la convención aborda desafíos completamente nuevos que enfrenta actualmente la sociedad y la comunidad internacional. Por ello, consideró de vital importancia traducirla a la legislación nacional para permitir que los países la ratifiquen y apliquen conjuntamente sus compromisos.

“Creo que, para que la convención se implemente de manera efectiva, es esencial perfeccionar aún más el marco legal y elevar la conciencia desde los niveles más altos del Gobierno hasta cada individuo que participa diariamente en el ciberespacio. Solo con una participación amplia la convención podrá alcanzar todo su impacto”, afirmó.

Nguyen Dang Thang, director general del Departamento de Derecho Internacional y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que el Ministerio de Seguridad Pública actuará como organismo principal para operacionalizar la convención en Vietnam.

Tras la firma, los países avanzarán hacia la ratificación, proceso durante el cual Vietnam revisará y perfeccionará su marco jurídico interno para respaldar la implementación, según Dang Thang.“Tenemos un sólido historial en la implementación de convenciones anteriores, reconocido por la comunidad internacional, lo que otorga a Vietnam una gran ventaja”, señaló.

Paralelamente a los esfuerzos por consolidar el marco legal, las autoridades vietnamitas han intensificado en los últimos años la lucha contra varios casos particularmente graves de fraude en línea.

En particular, la policía de Hanoi desmanteló casos de gran repercusión pública, incluidos aquellos relacionados con Pho Duc Nam (también conocido como Mr Pips), Le Khac Ngo (Mr Hunter) y otros 73 acusados en un caso de fraude y lavado de dinero. Significativamente, tras la firma de la Convención de Hanoi, las autoridades lograron identificar y recuperar activos vinculados al grupo Mr Pips en Singapur y Australia.

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, afirmó que, aunque las capacidades tecnológicas y la capacidad de Vietnam para combatir el cibercrimen puedan estar por detrás de las de países más desarrollados, el país ha asumido un liderazgo proactivo, demostrando la firme determinación y compromiso de una nación en desarrollo dispuesta a situarse en la primera línea junto con la comunidad internacional para abordar los urgentes desafíos de la ciberseguridad./.