El pensamiento de Ho Chi Minh, inspiración vigente para nuestro tiempo

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Buenos Aires (VNA) - En entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en ocasión del 115 aniversario de la partida de Ho Chi Minh hacia otras tierras en busca del camino para la liberación nacional (5 de junio de 1911), Gabriel Mazzarovich, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay (PCU), ofreció profundas valoraciones sobre la dimensión histórica del líder vietnamita y los vínculos especiales entre Vietnam y el movimiento revolucionario uruguayo.

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A continuación, VNA ofrece el contenido íntegro de la entrevista:



-VNA: Desde su perspectiva, ¿qué significado histórico tiene el paso de Ho Chi Minh por Montevideo en el contexto de su viaje en busca de la independencia de Vietnam?

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Gabriel Mazzarovich: La vida de Ho Chi Minh es un ejemplo universal para los revolucionarios del mundo y, más allá de ello, una referencia obligatoria para quienes abrazan las causas de la paz, la independencia, la soberanía y la justicia social

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Ese ejemplo y esa referencia adquieren especial relevancia hoy cuando la humanidad vive uno de los momentos más peligrosos de su historia, con el capitalismo en crisis, generando desigualdades a niveles inéditos y una degradación ambiental que implica enormes riesgos; esta crisis del capitalismo pone en cuestión la propia existencia de la vida y del planeta. Todo ello agravado por una potencia imperialista en declive, EE.UU., que por serlo se vuelve cada vez más agresiva, dinamita todas las normas del derecho internacional y utiliza la fuerza militar, la agresión, la amenaza y el chantaje como instrumentos privilegiados de su política internacional.

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Es toda la vida de Ho Chi Minh, su pensamiento, su obra práctica, la que tiene una vigencia enorme. Dentro de ella su recorrido por el mundo, levantando la bandera de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, fundando partidos, movimientos e instancias donde los pueblos oprimidos tuvieran voz y organizaran la lucha por su liberación. Sus planteamientos al participar en la fundación del Partido Comunista Francés, en la Internacional Comunista, su labor de denuncia y organización en toda Asia, en particular en la entonces Indochina. Su compromiso, su entrega, son referencias obligatorias para pensar y luchar en el este mundo de hoy que nos interpela y nos desafía.

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En ese marco se da su periplo por Montevideo, capital del Uruguay. Ese episodio de la vida de Ho Chi Minh fue revelado por él mismo, en un encuentro con una delegación uruguaya en un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Luego fue hecho público en una entrevista en el diario El Popular en 1965. Una reproducción de esa entrevista está hoy en un museo de Vietnam y ha sido publicada íntegramente en el libro “Ho Chi Minh: Selección de textos”, recientemente editado por el Partido Comunista de Uruguay.

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Ho Chi Minh estuvo en Montevideo a bordo de un barco francés en el que se desempeñaba como cocinero, una de las tantas cosas que hizo durante su sacrificada vida. Él recordaba con mucha claridad la ciudad y sobre todo el Cerro, que observaba desde la bahía.

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Que Ho Chi Minh haya estado en Uruguay y lo recordara tanto, puede ser una casualidad de la historia. Lo que no es casualidad es que su pensamiento, su lucha, la del Partido Comunista de Vietnam y todo el pueblo vietnamita, hayan sido y sigan siendo parte de la identidad de los comunistas, los revolucionarios y los militantes populares uruguayos. Esa presencia, la de las ideas y el ejemplo, son parte fundamental de la relación de las luchas del pueblo uruguayo por su liberación con Ho Chi Minh, con Vietnam y su pueblo.

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El recorrido de Ho Chi Minh por el mundo, conociendo y a la vez aportando a la lucha de los pueblos oprimidos por el imperialismo y el colonialismo, es un episodio relevante de su vida. Que un momento de ese recorrido de lucha, esfuerzo y sacrificio haya sido en Montevideo es algo que vivimos con emoción.

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-VNA: Actualmente existen iniciativas para erigir un monumento y promover la publicación de obras de Ho Chi Minh en Uruguay. ¿Cómo valora Usted estas actividades en términos de intercambio cultural y memoria histórica entre ambos países?

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Gabriel Mazzarovich: Efectivamente es así, en Montevideo se está preparando la colocación de un busto de Ho Chi Minh, para honrar su memoria y la historia de Vietnam y su pueblo. También se han desarrollado diversas iniciativas para difundir su pensamiento y sus aportes.

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Como decíamos, hace pocos meses el PCU editó un libro, que recoge varios escritos de Ho Chi Minh, que ha tenido un impacto bien importante y ha sido muy demandado.

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También se han hecho camisetas alusivas a Vietnam y la lucha de su pueblo. Se publicaron en El Popular y otros medios de comunicación notas referidas al 80 aniversario de la independencia de Vietnam el año pasado, y se han difundido las discusiones y resoluciones del reciente XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.

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La divulgación de la historia de la lucha del pueblo vietnamita y del Partido Comunista de Vietnam es una tarea esencial y un desafío permanente. Se trata de preservar un pasado heroico y, al mismo tiempo, destacar el presente de construcción del socialismo, orientado a forjar una sociedad distinta frente a la crisis del capitalismo

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Las y los comunistas uruguayos, el PCU y la Unión de la Juventud Comunista (UJC) asumieron como propia la lucha del pueblo vietnamita por su liberación. El movimiento de solidaridad con Vietnam fue muy importante en nuestro país. Formaron parte del mismo amplios sectores de la izquierda, del movimiento sindical, estudiantil y popular, referentes muy importantes de la cultura y el arte.

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Se realizaron actos masivos, jornadas culturales de enorme impacto y marchas y acciones de solidaridad con Vietnam y de repudio a los representantes de EE.UU. que visitaban Uruguay, que enfrentaron la represión policial.

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El diario El Popular y otros medios de izquierda cubrieron con información diaria la lucha del pueblo vietnamita y denunciaron la agresión yanqui.

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La lucha del pueblo vietnamita concitó la simpatía y solidaridad de amplios sectores de nuestro pueblo, fue una causa muy sentida. En el caso de los comunistas uruguayos, además, hay una relación de hermandad histórica con el Partido Comunista de Vietnam, incluso de relación personal entre Rodney Arismendi, en ese entonces secretario general del PCU, con Ho Chi Minh y con la dirección vietnamita en general.

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Tanto es así que los nombres de Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Nguyen Van Troi, entre otros, están presentes hoy en los organismos del PCU y la UJC.

Es muy importante reconstruir esa historia, que se conozca y se transmita y tanto la publicación de libros y notas, como la colocación de un monumento, aportan a eso, le dan materialidad.

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-VNA: ¿Qué impacto cree que pueden tener estos proyectos culturales (monumentos, publicaciones) en acercar la historia de Vietnam al público uruguayo, particularmente a las nuevas generaciones?

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Gabriel Mazzarovich: Van a tener un impacto muy positivo, no tengo dudas. El heroísmo del pueblo vietnamita, la vida y el ejemplo de un revolucionario y un constructor de dignidad, de independencia, de soberanía, como lo fue Ho Chi Minh, merecen ser conocidas, necesitamos que lo sean.

Es parte de la mejor historia de la humanidad toda.

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En tiempos donde se nos quiere imponer un presente perpetuo, sin raíces históricas y sobre todo sin futuro, construir memoria histórica es, en sí mismo, revolucionario.

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En un sentido más amplio, la cultura milenaria de Vietnam, la lucha heroica de su pueblo por su liberación, venciendo al imperialismo francés, al japonés y al de EE.UU., y también la construcción hoy de una sociedad socialista, que ha logrado levantar a un país arrasado por la guerra y las bombas y transformarlo en una de las 20 economías más dinámicas del mundo, es algo que vale la pena que las jóvenes generaciones de Uruguay conozcan.

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Estas iniciativas, y otras que habrá que tomar, ayudan sin dudas. La memoria es lo que hacemos con el pasado en el presente y como lo proyectamos al futuro. Es necesario conocer el pasado, heroico, aprender de la construcción del presente y sobre todo compartir la lucha por un futuro diferente al que el capitalismo nos propone, compartir la lucha por la utopía de la emancipación humana.

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-VNA: En su opinión, ¿cuáles son los valores universales en el pensamiento de Ho Chi Minh que pueden resonar con las experiencias históricas de América Latina, especialmente en la lucha por la justicia social y la soberanía?

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Gabriel Mazzarovich: Los aportes de Ho Chi Minh, en el plano teórico, de las ideas, político y en la práctica revolucionaria, son enormes. Cuanto más se lee sobre su vida y se estudian sus escritos, la dimensión de los aportes crece más. Lo volvemos a decir, fuerte y claro, Ho Chi Minh es una de las personalidades más importantes de la historia de la humanidad. Es justo que sea valorado como tal.

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Dentro de sus múltiples aportes, se podrían destacar sus planteamientos sobre el papel de la lucha de los pueblos oprimidos por el colonialismo y el imperialismo, como parte fundamental de la lucha de la humanidad y de los pueblos por superar el capitalismo; el antimperialismo como un elemento central de identidad revolucionaria; la unidad de esa lucha por la liberación nacional con la de la construcción del socialismo; el papel de la unidad de todo el pueblo en la lucha por su liberación nacional; su concepción de que el pueblo y su vida deben estar siempre en el centro de todas las acciones de una revolución, en la lucha por la liberación y en la construcción socialista luego; la participación popular organizada como un elemento central de un proceso revolucionario; el papel del Partido, la importancia de la construcción de una táctica y una estrategia que contribuya a esa lucha del pueblo, el papel de la vanguardia.

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Todo ello es importante y actual, pero quizás lo más universal sea, en estos tiempos, el valor de la unidad del pueblo y la decisión de lucha para enfrentar y derrotar al imperialismo.

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VNA: ¡Muchas gracias!./.