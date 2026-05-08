Economía

Vietnam e India impulsan cooperación en energía y biocombustibles

Vietnam y el Grupo Essar fortalecen cooperación en energía, petróleo, gas y biocombustibles durante la visita del secretario general y presidente To Lam a la India.

Panorama de la reunión (Foto: moit.gov.vn)
Panorama de la reunión (Foto: moit.gov.vn)

​Nueva Delhi (VNA) - En el marco de la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, sostuvo un encuentro de trabajo con el Grupo Essar con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en los sectores de energía, petróleo, gas y biocombustibles.

​Durante la reunión, Le Manh Hung destacó la presencia y cooperación sostenida de Essar en Vietnam, especialmente en las áreas energética y petrolera. Asimismo, reconoció las iniciativas conjuntas desarrolladas entre la corporación india y sus socios vietnamitas, y valoró positivamente los planes de expansión de inversiones de la empresa en el país.

Ambas partes analizaron las perspectivas de colaboración en petróleo y gas, biocombustibles, bio-refinerías y soluciones energéticas de bajas emisiones. El ministro señaló que Vietnam continúa perfeccionando su marco jurídico, implementando el Plan Maestro Nacional de Energía y promoviendo una transición energética verde y sostenible, lo que abre nuevas oportunidades para empresas internacionales con experiencia y capacidad como Essar.

​En cuanto al sector petrolero, Vietnam avanza en la modificación de la Ley de Petróleo de 2022 con el propósito de establecer un entorno legal más transparente y favorable para las actividades de exploración y explotación. El país también alienta a inversionistas con experiencia a participar en proyectos energéticos e infraestructura energética alineados con la planificación nacional.

Respecto a los biocombustibles, el titular vietnamita subrayó que el país impulsa una hoja de ruta para desarrollar este sector, con vistas a reforzar la seguridad energética y la protección ambiental. En este sentido, valoró la experiencia de Essar en el aprovechamiento de subproductos agrícolas para producir energía, petroquímicos y productos químicos, una orientación coherente con la estrategia vietnamita de desarrollo sostenible y economía circular.

Le Manh Hung también animó a Essar a explorar oportunidades de inversión en combustibles sostenibles para la aviación (SAF), hidrógeno verde y soluciones energéticas de bajas emisiones, además de ampliar la cooperación con socios vietnamitas para desarrollar modelos concretos de colaboración.

Por su parte, los dirigentes de Essar destacaron el potencial del mercado vietnamita y su entorno favorable para la inversión, al tiempo que reafirmaron su interés en ampliar la cooperación a largo plazo en los sectores de energía, petróleo, gas y biocombustibles.

Ambas partes coincidieron en que la creciente demanda energética de Vietnam y la tendencia hacia una transición verde y sostenible abrirán amplias oportunidades de cooperación entre empresas vietnamitas y Essar en áreas como petróleo y gas, infraestructura energética, biocombustibles y tecnologías al servicio de la transición energética./.

VNA
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