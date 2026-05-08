Vietnam ajusta planificación de aeropuertos con visión estratégica hasta 2050

Hanoi (VNA) - La enmienda y ajuste de la planificación del sistema de aeropuertos de Vietnam deben situarse dentro del marco del Plan Maestro Nacional y la planificación de seis regiones recién ajustada, garantizando la sincronización con los planes sectoriales de transporte, exigió el viceprimer ministro Pham Gia Tuc.

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​La planificación debe tener carácter estratégico, integral, con visión a largo plazo hasta 2050, evitando ajustes frecuentes, y conectarse con otros modos de transporte y planes regionales y sectoriales relevantes, señaló.

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​Hizo hincapié en la necesidad de basarse en fundamentos científicos, legales y prácticos; evaluar cuidadosamente la eficiencia económica y técnica, así como la seguridad y defensa nacional; y vincularse con la orientación de desarrollo del transporte y los requisitos de la Conclusión No. 18-KL/TW.

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​La planificación debe tener visión a largo plazo, pero su implementación debe establecer prioridades claras, integrarse con el desarrollo socioeconómico y tener un cronograma de inversión adecuado según la escala y categoría de los aeropuertos, precisó.

​Recomendó que los proyectos de inversión deban considerarse cuidadosamente para evitar desperdicios y fomentar la conexión con transporte terrestre, ferroviario, marítimo y fluvial. Las autoridades locales y ministerios deben comprometerse con la eficiencia de inversión y asegurar recursos completos.

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​Para la propuesta de incluir los aeropuertos de Mang Den y Van Phong, destacó la importancia de estudiar el desarrollo regional integral, la conectividad del transporte, el potencial de inversión nacional e internacional, la funcionalidad dual y la integración con otros aeropuertos de la región.

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​La participación del sector privado también debe evaluarse cuidadosamente puesto que la dispersión de inversiones obstaculizará la explotación eficiente, aclaró. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar el transporte aéreo de carga, vinculado al turismo, servicios e infraestructura.

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​El vicepremier encargó al Ministerio de Construcción consultar opiniones de otros ministerios, completar el Plan Maestro del Sistema de Aeropuertos y presentarlo a las autoridades competentes en el segundo trimestre de 2026, coordinando con las partes involucradas para finalizar el informe al Primer Ministro.

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Según el plan aprobado en junio de 2023 por el Primer Ministro, en el periodo 2021–2030, habrán 30 aeropuertos (14 internacionales, 16 nacionales); y con visión a 2050, 33 aeropuertos (14 internacionales, 19 nacionales), incluyendo los aeropuertos principales: Noi Bai, Da Nang, Tan Son Nhat y Long Thanh.

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Tras la revisión, el Ministerio de Construcción propone estudiar la inclusión de Mang Den y Van Phong, y ajustar la escala de Quang Tri. Concretamente, el aeropuerto de Mang Den atenderá turismo y economía local, categoría 4C, con capacidad de 1 millón de pasajeros/año para 2030; mientras Van Phong atenderá zona económica y turismo de alto nivel, categoría 4E, con capacidad de 1,5 millones de pasajeros/año; Quang Tri se propone elevar de 4C a 4E para operar aviones de fuselaje ancho y fomentar el transporte de carga./.