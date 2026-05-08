Vietnam refuerza su atractivo para la IED en nueva etapa de desarrollo

Hanoi (VNA)- Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam mantuvieron una tendencia positiva durante los primeros meses de 2026, reflejando el atractivo y la capacidad de adaptación del entorno de inversión nacional en un contexto de persistente incertidumbre económica mundial.



Según el Ministerio de Finanzas, Vietnam cuenta actualmente con alrededor de 46.200 proyectos de IED vigentes, con un capital registrado total cercano a los 545 mil millones de dólares. El capital efectivamente desembolsado supera los 357 mil millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 65,6% del capital registrado aún en vigor.



Solo en los primeros cuatro meses de 2026, el capital de IED registrado en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de dólares, un aumento del 32% respecto al mismo período del año anterior.



El capital desembolsado se estimó en más de 7,4 mil millones de dólares, un incremento del 9,8%, representando además el mayor nivel de desembolso para el período enero-abril de los últimos cinco años. Esto demuestra que no solo crecen los compromisos de inversión, sino que también se mantiene un ritmo positivo en la ejecución de proyectos.



Al evaluar estos resultados, Nguyen Duc Hien, subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, señaló que la confianza de los inversionistas internacionales en el entorno empresarial vietnamita continúa fortaleciéndose de manera sólida.



En un escenario marcado por la lenta recuperación del crecimiento global, el aumento de las tensiones geopolíticas y la creciente fragmentación económica, el hecho de que Vietnam mantenga el impulso de la IED evidencia la sostenibilidad relativa del atractivo de su economía.



Uno de los aspectos más destacados es la mejora gradual en la calidad de los flujos de inversión. Durante los primeros cuatro meses del año se autorizaron 1.249 nuevos proyectos de IED, con un capital registrado total de 12,15 mil millones de dólares, un aumento del 3,7% en número de proyectos y más del doble en valor de capital respecto al mismo período de 2025.



Paralelamente, las operaciones de aportación de capital y adquisición de acciones mostraron un notable dinamismo, lo que indica que los inversionistas extranjeros no solo buscan desarrollar nuevos proyectos, sino también ampliar su presencia en el mercado vietnamita.



La IED también muestra una tendencia creciente hacia proyectos de alta tecnología y gran escala, en línea con la estrategia vietnamita de atracción selectiva de inversiones, priorizando tecnologías avanzadas, tecnologías de base y actividades de alto valor agregado.



Representantes de la comunidad empresarial extranjera continúan valorando el entorno de inversión de Vietnam. Kim In Woo, vicepresidente de la Asociación de Empresas surcoreanas en Vietnam (KoCham), informó que hasta febrero de 2026 la inversión acumulada de Corea del Sur en Vietnam superaba los 95,23 mil millones de dólares distribuidos en 10.425 proyectos.



Según explicó, Vietnam posee ventajas significativas como una economía abierta, una sólida base manufacturera y altas tasas de crecimiento, convirtiéndose en un mercado estratégico para las empresas surcoreanas a mediano y largo plazo.



Por su parte, Sun Fenglei, presidente de la Asociación Empresarial China en Vietnam, indicó que actualmente operan en Vietnam más de 10.000 empresas chinas, entre ellas más de 400 compañías cotizadas en bolsa. Las inversiones chinas se están expandiendo hacia sectores de alta tecnología como electrónica informativa, nuevas energías e inteligencia artificial, reemplazando progresivamente las industrias tradicionales intensivas en mano de obra.



Asimismo, Torben Minko, vicepresidente de la Cámara Europea de Comercio en Vietnam (EuroCham), afirmó que las empresas europeas mantienen un alto nivel de confianza en el mercado vietnamita y continúan considerándolo un destino idóneo para ampliar sus inversiones.



No obstante, según Kim In Woo, además de fortalecer su capacidad productiva, Vietnam debe seguir mejorando su entorno de inversión para responder a las nuevas exigencias, elevar su nivel tecnológico y profundizar los vínculos industriales para retener proyectos de gran escala.



Las empresas extranjeras también prestan cada vez más atención a la estabilidad, transparencia y previsibilidad de las políticas públicas. Por ello, la simplificación de los procedimientos administrativos, una aplicación normativa más coherente y la garantía de un marco jurídico estable serán factores decisivos para reforzar la competitividad del país.



Torben Minko subrayó que la transición ecológica y los estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernaza) se están convirtiendo en requisitos imprescindibles para las empresas en esta nueva etapa.



Entretanto, Nguyen Duc Hien puntualizó que Vietnam todavía debe resolver varios obstáculos estructurales, entre ellos la limitada conexión entre el sector de IED y las empresas nacionales, la baja tasa de integración local, la insuficiente capacidad de absorción tecnológica y la escasez de mano de obra altamente calificada.



De acuerdo con el doctor Phan Huu Thang, exdirector del Departamento de Inversión Extranjera, para elevar la calidad de la atracción de IED, las autoridades locales deben centrarse en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y promover modelos de cooperación y asociación entre empresas vietnamitas y compañías extranjeras, permitiendo así una mayor participación de las empresas nacionales en las cadenas globales de valor y fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y de gestión./.

VNA