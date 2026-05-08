Economía

Casi 200 empresas tecnológicas participan en feria de empleo HUTECH 2026

Cerca de 200 empresas participaron el 7 de mayo en la feria de empleo y reclutamiento tecnológico HUTECH 2026, celebrada en Ciudad Ho Chi Minh.

Casi 200 empresas tecnológicas participan en feria de empleo HUTECH 2026 (Foto: qdnd)
Casi 200 empresas tecnológicas participan en feria de empleo HUTECH 2026 (Foto: qdnd)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Cerca de 200 empresas participaron el 7 de mayo en la feria de empleo y reclutamiento tecnológico HUTECH 2026, celebrada en Ciudad Ho Chi Minh.

El evento ofreció más de seis mil 600 vacantes laborales y oportunidades de prácticas profesionales en diversos sectores, entre ellos tecnología de la información, ingeniería, aviación, logística, finanzas, comercio electrónico, turismo y servicios. La actividad fue organizada conjuntamente por empresas tecnológicas y la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh (HUTECH).

Según el doctor Nguyen Thanh Phuong, vicerrector de HUTECH, en un contexto marcado por las fluctuaciones de la economía nacional e internacional, la participación de casi 200 empresas demuestra el papel de la feria como un puente eficaz entre empleadores y solicitantes de empleo, especialmente cuando el mercado laboral demanda cada vez más recursos humanos altamente calificados, con habilidades prácticas y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

Destacó que el evento no solo brinda oportunidades laborales y de prácticas para estudiantes y trabajadores, sino que también ayuda a los candidatos a mejorar su posicionamiento en el mercado mediante el contacto directo con empresas, entrevistas presenciales y experiencias reales en entornos corporativos.

Durante la feria, numerosas compañías de los sectores tecnológico, manufacturero, aeronáutico y de servicios presentaron nuevas soluciones tecnológicas y realizaron entrevistas de contratación de manera directa.

Las empresas participantes señalaron que la demanda de talento en áreas como inteligencia artificial (IA), macrodatos, ciberseguridad y automatización crece rápidamente. Sin embargo, además de conocimientos técnicos sólidos, los empleadores valoran habilidades interpersonales, dominio de idiomas extranjeros y capacidad de trabajo en equipo. El evento atrajo a miles de trabajadores y estudiantes.

Nguyen Minh Khang, estudiante de último año de informática, comentó que presentó solicitudes en tres empresas tecnológicas y participó en entrevistas presenciales. Gracias al intercambio con reclutadores, logró comprender mejor las expectativas del mercado laboral, especialmente en relación con las habilidades prácticas y la capacidad de adaptación a las tecnologías emergentes.

Además de las actividades de reclutamiento, la feria incluyó sesiones de orientación profesional, programas de desarrollo de habilidades, espacios de networking con empresas y experiencias prácticas relacionadas con la tecnología./.

VNA
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