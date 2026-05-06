Vietnam busca impulsar modelo de empresa unipersonal

Hanoi (VNA) El Gobierno vietnamita investigará y desarrollará una política piloto sobre el modelo de "empresa unipersonal" y se espera que este nuevo enfoque contribuya a promover el crecimiento económico, la innovación y a mejorar la competitividad nacional.



Generar un nuevo impulso para el crecimiento económico



En la Estrategia Nacional del Gobierno sobre Emprendimiento Innovador, los objetivos específicos para 2030 incluyen: un millón de empresas unipersonales, cinco millones de entidades comerciales, 10 mil empresas emergentes de tecnología, 45 sistemas de redes de conexión de emprendimiento, un grupo de 40 ecosistemas de innovación globales y 1,5 mil millones de dólares en capital de riesgo.



Para 2045, Vietnam aspira a que la economía del emprendimiento se convierta en un pilar fundamental, con objetivos como que 1 de cada 10 personas inicie un negocio, 1 de cada 35 sea propietaria de una empresa, 1 de cada 5.000 sea dueña de una startup innovadora y una inversión de capital de riesgo de 10 mil millones de dólares.



Para alcanzar estos objetivos, una de las soluciones iniciales propuestas por el Gobierno es investigar y desarrollar un proyecto piloto de política para el desarrollo del modelo de "empresa unipersonal".



Según expertos, en Vietnam, las empresas familiares individuales aún representan una gran proporción de la economía, pero tienen limitaciones en su capacidad de expansión y en su nivel de participación en las cadenas de valor modernas.



Por lo tanto, se espera que la promoción de dicho modelo genere una nueva forma de negocio más transparente y flexible que las empresas familiares.



El viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Hoang Minh, evaluó que el modelo de "empresa unipersonal" puede considerarse un ejemplo claro del movimiento emprendedor a nivel nacional en el nuevo contexto.



Las tecnologías y plataformas digitales actuales permiten a los particulares registrar empresas, gestionar gastos, cumplir con sus obligaciones fiscales y operar negocios a través de aplicaciones. Se trata también uno de los "pilares" para generar un mayor impulso al crecimiento de la economía digital.



Normativas adicionales para ayudar a que las "empresas unipersonales" funcionen de la manera más fluida posible



Pham Duc Nghiem, subjefe del Departamento de Empresas Emergentes y Tecnológicas de la cartera, consideró que una economía dinámica suele tener una proporción de unas 30 personas por empresa; si supera las 60 personas por empresa, aumentará el riesgo de desempleo.



Actualmente, se encuentran más 100 personas por empresa, por lo que se espera que el desarrollo del mencionado modelo ayude a aumentar el número de empresas, crear más oportunidades de empleo y aprovechar eficazmente la capacidad creativa de cada individuo en la economía digital.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología está colaborando estrechamente con unidades del Ministerio de Finanzas para desarrollar un plan que apoye y simplifique al máximo las normas fiscales y de información financiera, con el fin de ayudar a las "empresas unipersonales" a operar de la manera más fluida posible.



La cartera también ha cooperado con Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang para elaborar modelos piloto antes de expandirlos a nivel nacional.



Mientras, Nguyen Van Minh, jefe del Instituto de Formación y Consultoría Empresarial de la Universidad de Comercio Exterior, subrayó que la revolución tecnológica, especialmente la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA), está en pleno auge y generando cambios importantes en los productos, los servicios, la comercialización y los modelos de negocio.



Si las empresas nacionales tardan en adaptarse al cambio y se aferran demasiado a los métodos operativos tradicionales, inevitablemente correrán el riesgo de desaparecer, explicó.



El desarrollo del modelo de "empresa unipersonal" no solo ayuda a legalizar las operaciones comerciales, sino que también abre las puertas a una nueva generación de emprendedores flexibles, creativos y con gran capacidad para dominar las nuevas tecnologías./.

VNA