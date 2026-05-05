Ingresos presupuestarios de Vietnam aumentan un 15,2% en cuatro meses

Hanoi (VNA) – Los ingresos del presupuesto estatal de Vietnam alcanzaron un estimado de 42,84 mil millones de USD entre enero y abril, lo que equivale al 44% del plan anual y representa un aumento del 15,2% con respecto al año anterior, según informó el Ministerio de Finanzas.



Si bien el cumplimiento de las previsiones se mantiene, el ministerio señaló que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio y una serie de medidas de alivio fiscal, incluyendo reducciones en el impuesto a la protección ambiental, el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto especial al consumo y las tasas sobre la gasolina y el combustible de aviación, están comenzando a afectar los ingresos. El progreso en la recaudación y las tasas de crecimiento en varios tipos de impuestos se han desacelerado con respecto al año anterior.



El Gobierno está extendiendo las exenciones fiscales y de tasas para ayudar a las empresas y los hogares a afrontar las dificultades en la producción y el comercio. Las reducciones recientemente introducidas abarcan el impuesto a la protección ambiental, el IVA y el impuesto especial al consumo sobre los combustibles. El total de exenciones y reducciones en el período de cuatro meses se estimó en 2,23 mil millones de USD.



En cuanto a la estructura de ingresos, los ingresos nacionales se situaron en 38,2 mil millones de USD, el 45% de la estimación anual y un 17,4% más que el año anterior. Los ingresos procedentes de empresas estatales, de inversión extranjera y privadas alcanzaron cerca de 21 mil millones de USD, lo que representa el 53,6% de la estimación y un incremento del 31,2%.



El ministerio ha intensificado las inspecciones, auditorías y medidas para prevenir la pérdida de ingresos. Al 15 de abril, las autoridades tributarias habían realizado 10.200 inspecciones, recuperando cerca de 920 mil millones de USD en impuestos atrasados.



En el comercio electrónico, 235 proveedores extranjeros se registraron para el pago de impuestos a través del portal electrónico, generando ingresos estimados de 303 millones de USD, un aumento del 112% con respecto al mismo período del año anterior.



El gasto total del presupuesto estatal en los primeros cuatro meses se estimó en 25,7 mil millones de USD, el 21,2% del objetivo anual y un 11,6% más que el año anterior. El gasto corriente representó la mayor parte, alcanzando el 26% de la estimación. Los saldos presupuestarios centrales y locales se mantienen estables.



El gasto ha cubierto las necesidades de desarrollo socioeconómico, defensa y seguridad nacional, gestión estatal y servicio de la deuda, garantizando al mismo tiempo el pago puntual de salarios, pensiones y prestaciones sociales, según informó el ministerio.



Los saldos presupuestarios tanto centrales como locales son estables. Para el 28 de abril, el Gobierno había emitido unos 4,07 mil millones de USD en bonos soberanos con un vencimiento promedio de 10 años y una tasa de interés promedio del 4,08% anual./.

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