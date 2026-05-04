Gobierno de Vietnam impulsa crecimiento con clave medidas

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Hanoi (VNA) El Ministerio de Finanzas anunció hoy tres soluciones específicas e innovadoras para garantizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y equilibrar el ritmo y la calidad del crecimiento en medio de las dificultades generales de la economía mundial y la presión por alcanzar altos objetivos de crecimiento en 2026.

En la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente al mes de abril pasado, el viceministro de la cartera Le Tan Can informó que la medida previa consiste en comprender a fondo y aplicar eficazmente la Resolución y los Documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV); la Conclusión No. 18-KL/TW del segundo Pleno del Comité Central del PCV; las resoluciones estratégicas del Buró Político; y las resoluciones importantes sobre desarrollo socioeconómico de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura adoptadas en su primer período de sesiones, y la Resolución No. 109/NQ-CP del 16 de abril de 2026 del Gobierno.

Se trata de la directriz general en la labor de gestión para 2026 y el período 2026-2030, enfatizó el funcionario.

Además, deben centrarse en mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía, señaló. Se priorizará una gestión proactiva y flexible, así como una coordinación estrecha, sincronizada, unificada y eficaz entre la política fiscal, la política monetaria y otras políticas macroeconómicas, comentó.

Con este grupo de soluciones, el Gobierno está investigando y desarrollando con urgencia un plan para una economía independiente y autosuficiente vinculada a la integración económica internacional en el nuevo contexto, detalló.

Tan Can también comunicó que el Gobierno se está centrando en mejorar la calidad del crecimiento, garantizar la armonía entre el desarrollo económico y el sociocultural, y asegurar que las personas se beneficien de los frutos del desarrollo.

Esto incluye acelerar la transformación del modelo de crecimiento, pasando de un modelo extensivo a uno intensivo, mejorar la productividad laboral y la competitividad de la economía, tomando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores, e investigar y finalizar con urgencia un proyecto de reforma del modelo de crecimiento, precisó.

Todos los niveles y ramas buscan implementar soluciones para mejorar la productividad laboral, contribuyendo a la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) mediante el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología y la transformación digital.

Asimismo, resulta necesario concentrarse en perfeccionar las instituciones económicas, acelerar las reformas de los procedimientos administrativos y mejorar significativamente el entorno de negocios; así como en realizar una contabilidad socioeconómica eficaz en la asignación, gestión y uso de todos los recursos.

Desde principios de año, el mundo ha experimentado cambios muy complejos e impredecibles. En particular, desde finales de febrero, los conflictos en Oriente Medio se han intensificado rápidamente, provocando la mayor interrupción del suministro energético mundial jamás registrada y conllevando fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina, el petróleo y los combustibles derivados del petróleo en todo el mundo.

Además, se prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere, mientras que la inflación y la deuda pública global muestran una tendencia al alza. Muchas de las principales economías mantienen o endurecen con cautela su política monetaria, al tiempo que continúan con la expansión fiscal para frenar el aumento de los precios internos y apoyar el crecimiento.

En Vietnam, según las estadísticas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril de 2026 aumentó un 0,84% con respecto al mes anterior y un 5,46% en relación al mismo período del año anterior.

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En promedio, durante los primeros cuatro meses de 2026, el IPC aumentó un 3,99% interanual y la inflación subyacente incrementó un 3,89%./.

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