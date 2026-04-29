Vietnam y México impulsan comercio e inversión bilateral

Ciudad de México (VNA) Un programa de presentación sobre la economía vietnamita y las oportunidades de comercio e inversión entre Vietnam y México se llevó a cabo recientemente en esta capital, con la participación de numerosos representantes de los dos países.

Al intervenir en el evento, Nguyen Thi Trang, jefa de la Oficina comercial de Vietnam en México, afirmó que la nación indochina es actualmente una de las economías de más rápido crecimiento en la región de Asia-Pacífico, con una inflación bien controlada, una amplia red de Tratados de libre comercio (TCL) y flujos de inversión extranjera cada vez más diversificados.



De acuerdo con la funcionaria, los dos países son economías complementarias. Vietnam destaca en la industria ligera, los textiles y la confección, la electrónica y los productos agrícolas procesados, mientras que México sobresale en la manufactura, particularmente en el campo automotriz, además de contar con una extensa red de distribución en el mercado norteamericano, señaló.



Estas diferencias en las estructuras de producción ofrecen oportunidades para que ambas partes aumenten el comercio y diversifiquen las fuentes de suministro en el contexto del continuo cambio en las cadenas de suministro globales, remarcó.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)





También presentó la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026 (VIS 2026) a la comunidad empresarial anfitriona, que tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre venidero en Ciudad Ho Chi Minh. El evento, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, contará con la participación de cientos de empresas nacionales de fabricación y exportación, junto con importadores y distribuidores internacionales.



Se espera que el acontecimiento contribuya a mejorar la comprensión de Vietnam entre los académicos mexicanos y sirva como plataforma para promover conexiones entre las comunidades empresariales de ambos países.



En la ocasión, la parte mexicana demostró su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en las áreas de manufactura, distribución y desarrollo de recursos humanos, entre otros aspectos.



Según las estadísticas, el valor del intercambio comercial entre Vietnam y México alcanzó los 8,17 mil millones de dólares en 2025, lo que representó un aumento interanual de 27,4%./.