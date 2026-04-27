Concurso honra mejores lotes de café vietnamita

Dak Lak, Vietnam (VNA)- El comité organizador del Concurso de Café de Especialidad de Vietnam (Vietnam Amazing Cup 2026) anunció los resultados de los mejores lotes de café, tras un riguroso proceso de evaluación conforme a estándares internacionales.



Esta es la octava edición del certamen (2019–2026), organizado por la Asociación de Café Buon Ma Thuot bajo la dirección del Comité Popular de la provincia de Dak Lak, consolidando su papel como una plataforma de prestigio para identificar, evaluar y promover el café de especialidad vietnamita.



En esta edición, el concurso alcanzó su mayor escala hasta la fecha, con 182 muestras presentadas por 81 participantes procedentes de siete regiones productoras: Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Son La, Quang Tri, Quang Ngai y Dong Nai. El volumen total inscrito alcanzó las 348 toneladas, incluyendo 86 toneladas de café arábica y 262 toneladas de robusta.



Tras múltiples rondas de evaluación basadas en los estándares de la Asociación de Cafés Especiales (SCA) y el Instituto de Calidad del Café (CQI), el certamen reconoció 151 muestras como café de especialidad, equivalentes al 83% del total.



El proceso de evaluación se llevó a cabo de manera independiente, objetiva y transparente, con la participación de expertos nacionales e internacionales.



En la categoría de robusta, el primer premio fue compartido por la empresa Ant Bee Tea & Coffee y el productor Nguyen Son Tung (Lam Dong), ambos con 85,94 puntos; el tercer premio fue para Bui Coffee Supply (Lam Dong), con 85,88 puntos.



Anunciando y entregando el premio a la variedad de café Robusta más popular. Foto: VNA

En la categoría de arábica, el primer premio correspondió a Tamba Production and Service (Gia Lai) con 85,3 puntos; el segundo lugar fue para 8RO Production, Trading and Service JSC (Lam Dong) con 85,25 puntos; y el tercer puesto para Aeroco Coffee (Dak Lak) con 85,18 puntos.



El comité organizador también otorgó el premio al robusta más apreciado a Bui Coffee Supply y el de arábica más apreciado a la Cooperativa de Café de Vietnam (Lam Dong).



El presidente de la Asociación de Café Buon Ma Thuot, Trinh Duc Minh, destacó que el mayor valor del certamen no radica únicamente en los premios, sino en generar confianza entre los productores para seguir el camino del café de alta calidad. Los datos obtenidos servirán para la investigación, la construcción de estándares y el desarrollo del lenguaje sensorial del café vietnamita.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Dak Lak, Nguyen Thien Van, subrayó que, tras ocho años de organización, el concurso se ha convertido en un referente de prestigio en cuanto a calidad y valor del sector cafetero vietnamita.



Esto demuestra que Vietnam no solo destaca por su volumen de producción, sino también por su capacidad de generar cafés de alta calidad con estándares internacionales, señaló.



La provincia de Dak Lak reafirmó su compromiso de seguir acompañando a asociaciones y empresas, promoviendo la mejora de la calidad y el valor del café, el desarrollo del café de especialidad, el procesamiento profundo y el fortalecimiento de la indicación geográfica del café de Buon Ma Thuot en el mercado internacional./.