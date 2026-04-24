Vietnam destaca como destino clave para abastecimiento global

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Vietnam acelera su posicionamiento como uno de los centros de suministro más dinámicos y confiables de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según evaluaciones de empresas manufactureras nacionales e internacionales.



Gracias a su sólida capacidad de producción y a su creciente integración, el país indochino se ha convertido gradualmente en un eslabón estratégico indispensable en el ecosistema empresarial global.



Desde la perspectiva internacional, Vietnam destaca por tres fortalezas fundamentales: estabilidad, escalabilidad y conectividad. En concreto, el país cuenta con un entorno económico y político muy estable, un factor clave para las estrategias de abastecimiento a largo plazo.



Adicionalmente, demuestra una gran capacidad de expansión, con una base manufacturera en constante desarrollo capaz de satisfacer tanto las demandas de producción a gran escala como los requisitos técnicos y de calidad cada vez más complejos.



Ewin Law, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Australiana en Vietnam (AusCham), señaló que, en el contexto actual, las empresas de todo el mundo tienen que reconsiderar cómo y dónde obtener sus suministros, y Vietnam está recibiendo atención como un posible destino de abastecimiento.



Además, la historia del comercio global ya no se trata solo de costes, sino también de adaptabilidad, fiabilidad y creación de asociaciones estratégicas a largo plazo, aspectos en los que Vietnam resulta un destino atractivo, reiteró.



De igual manera, la nación sudesteasiática se ha consolidado como uno de los centros de fabricación y suministro más dinámicos de la región, gracias a su crecimiento económico estable, capacidad de exportación competitiva y una red de proveedores cada vez más profesional, resaltó.



En especial, las empresas vietnamitas han demostrado capacidades de producción que evidencian flexibilidad para cumplir con estrictos estándares de calidad y son lo suficientemente competitivas para los compradores internacionales, comentó.



Desde la perspectiva de la comunidad empresarial australiana, siempre existe la esperanza de que las relaciones comerciales y de inversión entre los dos países se desarrollen en muchos ámbitos, brindando a las empresas oportunidades para ampliar sus fuentes de suministro, comunicó.



AusCham, actuando como organización intermediaria, acompañará y apoyará continuamente a las empresas australianas que operan en Vietnam, facilitando las conexiones comerciales, realizando estudios de mercado y buscando socios para los negocios, enfatizó.



Por su parte, James Liu, director ejecutivo del grupo Global Sources, afirmó que Vietnam está atrayendo mercados como Estados Unidos, Europa, Australia y toda Asia, lo que demuestra claramente la confianza de las empresas globales en el papel del país indochino como centro de la cadena de suministro.



En particular, a través de una serie de exposiciones y ferias comerciales internacionales anuales que han consolidado su marca, Vietnam está afianzando cada vez más su fortaleza local para mantenerse al día con las oportunidades globales, explicó.



En el contexto general de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh también se considera un centro de abastecimiento clave para la región del Sudeste Asiático. La sureña urbe es el principal centro económico de Vietnam y está emergiendo como una megaciudad de talla internacional.



Tras su fusión para convertirse en una megápolis, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con todas las condiciones necesarias para ser un punto de tránsito para flujos de capital, tecnología, estándares de gobernanza y modelos innovadores.



Para 2026, el Departamento de Industria y las unidades competentes de Ciudad Ho Chi Minh presidirán y coordinarán la ejecución de 55 actividades de promoción comercial a nivel nacional, 11 en el extranjero y 8 de apoyo complementario.



Mediante esta serie de actividades, el sector industrial y comercial de la metrópolis fortalece las conexiones directas entre las empresas nacionales y las de inversión extranjera directa con distribuidores y socios internacionales para formar cadenas de suministro estables y sostenibles./.

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