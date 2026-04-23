Vietnam y Corea del Sur impulsan ecosistema industrial del futuro

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente Corea del Sur, Lee Jae Myung, copresidieron hoy en esta capital una mesa redonda sobre cooperación económica, en el marco del Foro Económico bilateral.



El encuentro contó con la participación de dirigentes de 26 corporaciones líderes de ambos países en sectores estratégicos como energía, finanzas, semiconductores, inteligencia artificial y aviación, incluyendo gigantes como Samsung, LG, Hyundai, Lotte, y por la parte vietnamita, PVN, EVN, Vietjet y FPT.



Le Minh Hung y Lee Jae Myung coincidieron en que la relación ha evolucionado de una asociación comercial tradicional a una alianza estratégica integral capaz de co-crear nuevas cadenas de valor globales.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente Corea del Sur, Lee Jae Myung, copresiden una mesa redonda sobre cooperación económica. (Foto: VNA)



Durante su intervención, el primer ministro Le Minh Hung destacó que este encuentro representa el espacio de intercambio directo de más alto nivel para definir el rumbo de la cooperación en una nueva etapa de desarrollo.



El jefe del Gobierno subrayó que Vietnam se enfoca en tres avances estratégicos: instituciones, infraestructura y recursos humanos, para transitar de un modelo de ensamblaje hacia uno de innovación y alto valor agregado. En este proceso, identificó al sector privado como el motor más importante y a la colaboración con socios internacionales como Corea del Sur como el factor clave para el despegue económico nacional.



Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae Myung afirmó que, ante la actual incertidumbre económica global, la alianza entre Seúl y Hanoi es más crucial que nunca, calificando a ambos países como socios óptimos para liderar la cadena de valor mundial.



Resaltó que la combinación de la capacidad de producción y los recursos de Vietnam con la tecnología avanzada de Corea del Sur permitirá superar cualquier crisis y perfeccionar el ecosistema industrial del futuro.



Asimismo, el mandatario surcoreano instó a fortalecer la seguridad en el suministro de recursos esenciales como tierras raras y urea, fundamentales para las industrias de alta tecnología.



Para garantizar un entorno industrial estable, el presidente surcoreano propuso construir redes de suministro eléctrico de alta eficiencia, citando proyectos de plantas de GNL y energía nuclear como áreas de expansión de infraestructura.



Ambas partes expresaron su firme convicción de que se alcanzará la meta de 150 mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030.



El Gobierno de Vietnam se comprometió a continuar con las reformas administrativas y jurídicas para simplificar las condiciones de negocio, asegurando un entorno de inversión transparente y previsible bajo el lema de “victoria compartida y desarrollo sostenible”./.