Vietnam y Corea del Sur perfilan nueva visión estratégica

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, reafirmaron hoy en Hanoi el compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones, con el objetivo de elevar el volumen del comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para el año 2030 de manera equilibrada.



Durante el encuentro oficial en la sede del Gobierno, en el marco de la visita de Estado del mandatario surcoreano, ambos dirigentes destacaron que la relación bilateral atraviesa un momento excepcional tras casi 35 años de vínculos diplomáticos, consolidando a Corea del Sur como el mayor inversor en Vietnam con más de 10 mil empresas activas en el país indochino.



El primer ministro Le Minh Hung enfatizó la importancia de esta visita para inyectar un nuevo dinamismo a la cooperación bilateral, destacando que Seúl es uno de los tres principales socios comerciales de Hanoi.



La areunión oficial enre el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en Hanoi. (Foto: VNA)



En el ámbito económico y de inversión, Le Minh Hung propuso fortalecer la conexión económica centrándose en la innovación y el aumento de la calidad de la colaboración.



Asimismo instó a la parte surcoreana a facilitar la integración de las empresas vietnamitas en sus cadenas de suministro globales, aumentar la tasa de localización y apoyar a los inversores del país sudesteasiático en Corea del Sur.



El jefe de Gobierno vietnamita también solicitó el intercambio de experiencias en reforma financiera, supervisión bancaria y la operación del Centro Financiero Internacional de Vietnam.



Por su parte, Lee Jae Myung ratificó la disposición de su país de acompañar a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo para convertirse en un país industrializado en 2030 y una nación de altos ingresos en 2045.



El mandatario surcoreano subrayó que el éxito de Vietnam es también el éxito de su país, y propuso impulsar una cooperación estratégica a largo plazo que abarque no solo el comercio, sino también la ciencia, la tecnología, la energía y la estabilidad de las cadenas de suministro.



Lee Jae Myung expresó además el interés de las corporaciones surcoreanas en participar en proyectos de infraestructura estratégica de Vietnam, tales como energía nuclear, ferrocarriles de alta velocidad y desarrollo de infraestructuras críticas.



En cuanto a la movilidad laboral y el intercambio entre pueblos, el mandatario visitante aseguró que Seúl considerará positivamente el aumento de las cuotas para trabajadores vietnamitas y la expansión de los sectores de recepción de mano de obra, garantizando sus derechos legales.



El primer ministro Le Minh Hung agradeció este gesto y solicitó al Gobierno surcoreano continuar simplificando los trámites de visado con miras a una futura exención para los ciudadanos vietnamitas.



Ambas partes coincidieron en que el fortalecimiento de la confianza política, basado en una cooperación sustancial en defensa, seguridad y diplomacia, constituirá la base sólida para expandir los vínculos en todos los campos, desde la transformación digital hasta la seguridad energética sostenible, en beneficio de la prosperidad común./.