Vietnam y Corea del Sur fortalecen su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, acordaron hoy elevar la confianza política y la cooperación estratégica entre los dos países a un nivel superior.



Durante una conversación efectuada en Hanoi en ocasión de la visita de Estado del mandatario surcoreano al país sudesteasiático, ambas partes reafirmaron su compromiso de alcanzar un volumen de comercio bilateral de 150 mil millones de dólares para el 2030.



To Lam destacó que Lee Jae Myung es el primer invitado estatal tras la consolidación del liderazgo de Vietnam luego de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, lo cual simboliza la sólida asociación y la alta confianza política entre ambas naciones, orientadas hacia un futuro de prosperidad compartida.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación de alto nivel que le acampaña en la conversación oficial en Hanoi con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)



En materia económica, los líderes enfatizaron la necesidad de profundizar los lazos en el nuevo contexto global, promoviendo la apertura de mercados y facilitando la integración de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro surcoreanas para construir una economía autónoma.



El máximo dirigente de Vietnam dio la bienvenida a la expansión de las inversiones de Corea del Sur en sectores prioritarios como semiconductores, centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) a gran escala, ciudades inteligentes, infraestructura y puertos marítimos de nueva generación.



Por su parte, Lee Jae Myung aseguró que Seúl colaborará estrechamente en el despliegue de los fondos de Promoción de la Cooperación Económica (EDCF) y de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDPF) para proyectos de infraestructura estratégica en Vietnam.



La ciencia y la tecnología se posicionaron como motores fundamentales del desarrollo bilateral, con un enfoque especial en la innovación y la transformación digital.



El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la conversación oficial en Hanoi con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)



El presidente surcoreano manifestó la disposición de su país para compartir tecnologías de punta en industrias del futuro, incluyendo energía limpia y formación de recursos humanos calificados, además de proponer la conexión de los ecosistemas de startups de ambas naciones.



En este sentido, Vietnam solicitó el apoyo continuo de Corea del Sur para el proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea (VKIST) y el fortalecimiento de la investigación conjunta y transferencia tecnológica para apoyar la modernización nacional.



En el ámbito sociocultural y multilateral, los mandatarios coincidieron en que los intercambios entre pueblos y la cooperación en educación y cultura constituyen la base para una relación sostenible a largo plazo.



To Lam instó a Corea del Sur a colaborar en el desarrollo de la industria cultural y del entretenimiento de Vietnam, así como en la promoción turística.



Ambos líderes reafirmaron su visión estratégica común sobre el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Mar del Este, el respeto al derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, así como la importancia de promover la paz en la Península de Corea.



Tras las conversaciones, los dos jefes de Estado presenciaron el intercambio de 12 documentos de cooperación en diversos campos, reflejando el carácter integral de esta visita histórica./.