Vietnam y Corea del Sur impulsan su asociación con múltiples acuerdos

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, presenciaron hoy en Hanoi la ceremonia de intercambio de una serie de documentos de cooperación tras concluir sus conversaciones oficiales.



La firma de estos acuerdos entre diversos ministerios y agencias de ambos países marca un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos bilaterales, abarcando sectores estratégicos que van desde la seguridad y la tecnología hasta la energía nuclear y la cultura. Esta ceremonia se produce en un momento en que la relación entre Vietnam y Corea del Sur atraviesa su mejor etapa histórica, proporcionando orientaciones estratégicas a largo plazo para los dos socios.



Entre los documentos intercambiados destaca el Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la guardia de seguridad entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Servicio de Seguridad de la Oficina Presidencial surcoreana.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, presencian en Hanoi la ceremonia de intercambio de una serie de documentos de cooperación. (Foto: VNA)



En el campo tecnológico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur firmaron un acuerdo sobre cooperación digital y el Plan Maestro de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación.



Asimismo, ambas naciones acordaron intensificar la colaboración en materia de propiedad intelectual, infraestructura eléctrica, seguridad de los recursos hídricos y cuarentena animal a través de sus carteras de industria, agricultura y medio ambiente, respectivamente.



La cooperación en salud y cultura también ocupó un lugar central con la firma de un memorando para la seguridad de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y equipos médicos, junto con un plan de cooperación cultural, deportiva y turística para el periodo 2026-2030.



Además, se establecieron compromisos específicos en el sector de la energía nuclear, donde el Grupo de Industria y Energía de Vietnam (PVN) y la Corporación de Energía Eléctrica de Corea del Sur (KEPCO) acordaron investigar la cooperación para el desarrollo de plantas de energía nuclear, respaldados por acuerdos de financiación que involucran al Banco de Exportación e Importación de Corea del Sur (KEXIM) y la Corporación de Seguros de Corea del Sur (KSURE).



En 2025, el volumen de comercio entre Vietnam y Corea del Sur alcanzó los 89,5 mil millones de dólares, lo que representó un incremento del 9,6% respecto al año anterior. La tendencia al alza se ha mantenido con fuerza en el inicio de este año, ya que durante el primer trimestre de 2026 el intercambio comercial sumó 26,9 mil millones de dólares, un crecimiento del 30% en comparación con el mismo periodo de 2025./.