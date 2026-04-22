Vietnam y Armenia impulsan cooperación en ámbito de defensa

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, expresó hoy su confianza en que el mandato del embajador de Armenia, Suren Baghdasaryan, será exitoso y contribuirá a fortalecer los lazos bilaterales y promover una cooperación militar más profunda y efectiva entre ambas naciones.



Durante el encuentro en Hanoi, Van Giang destacó la sólida relación de amistad tradicional que une a los dos países desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos en 1992, subrayando que la actual etapa de cooperación se desarrolla de manera muy positiva.



En un gesto de reconocimiento histórico, el viceprimer ministro agradeció el apoyo brindado por Armenia durante el periodo en que formaba parte de la otrora Unión Soviética, resaltando la ayuda técnica y la formación de miles de científicos y especialistas vietnamitas que fueron vitales para la causa de la independencia y la reunificación nacional.



Como símbolo de gratitud hacia los expertos militares soviéticos, el Ministerio de Defensa de Vietnam ha erigido un monumento a la amistad y solidaridad entre Vietnam y la Unión Soviética en el Museo de Historia Militar, espacio que el general invitó cordialmente a visitar al embajador armenio para honrar la memoria del apoyo recibido en décadas pasadas.



En cuanto a la agenda operativa, ambas partes valoraron positivamente los resultados alcanzados recientemente en áreas específicas como la industria de defensa y el desminado humanitario.



El general Phan Van Giang propuso priorizar en la agenda futura el intercambio de delegaciones de alto nivel, la formación de personal y la intensificación de la colaboración en tecnologías de defensa.



Asimismo, extendió una invitación formal para que los dirigentes del Ministerio de Defensa de Armenia y las empresas del sector participen en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, cuya celebración está prevista para diciembre de 2026, con el fin de exhibir sus productos y explorar nuevas oportunidades de negocio conjunto.



Por su parte, el embajador Suren Baghdasaryan elogió el papel cada vez más relevante que desempeña Vietnam en la arena internacional y ratificó la plena disposición de Armenia para ampliar la cooperación en múltiples sectores, con especial énfasis en el área de defensa.



El diplomático reafirmó su compromiso personal de trabajar incansablemente durante su misión en el país asiático para asegurar que la relación bilateral sea más práctica y eficiente./.

VNA