Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi al ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, quien se encuentra en su visita oficial al país indochino.



En el encuentro, el jefe de Gobierno reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con sus socios tradicionales, entre ellos Estonia, considerado un socio prioritario en la región báltica y un miembro activo de la Unión Europea (UE).



Sobre la base de las buenas relaciones bilaterales y el amplio potencial de cooperación, propuso intensificar los contactos y el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, con el fin de reforzar la confianza política, e impulsar avances sustanciales en cooperación económica, comercial y de inversión, elevando así el volumen del comercio bilateral.



Primer ministro vietnamita recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Estonia (Foto: VNA)



El primer ministro instó a Estonia a promover la pronta ratificación por los países de la UE del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), contribuyendo a un avance en las relaciones económicas; y a apoyar a Vietnam para que la Comisión Europea retire la “tarjeta amarilla” (IUU) sobre sus exportaciones pesqueras.



Además, subrayó la necesidad de desarrollar los pilares de cooperación en la transformación digital, la economía digital y la innovación, así como de ampliar la colaboración en la defensa, seguridad, educación y formación.



En cuanto a los ámbitos prioritarios, valoró las fortalezas de Estonia en tecnología, inteligencia artificial, innovación y transformación digital, y propuso que el país europeo comparta experiencias, transfiera tecnología y apoye a Vietnam en áreas clave como el desarrollo del gobierno electrónico, la transformación digital integral, la construcción y operación de centros de datos y la garantía de la ciberseguridad.



Asimismo, sugirió promover la cooperación en robótica, manufactura inteligente, automatización industrial y aplicaciones de inteligencia artificial, contribuyendo a mejorar la productividad y la competitividad de la economía vietnamita.



Por su parte, el ministro Margus Tsahkna felicitó a Le Minh Hung por su elección como primer ministro para el mandato 2026-2031, y manifestó su confianza en que su dirección contribuirá a un desarrollo sostenido de Vietnam y al cumplimiento de los objetivos socioeconómicos establecidos, incluido el crecimiento de dos dígitos.



El canciller estonio afirmó que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam, al que considera uno de sus socios más relevantes en el Sudeste Asiático, y expresó su deseo de fortalecer la cooperación integral para hacerla cada vez más sustancial y eficaz.



Asimismo, destacó el amplio consenso de Estonia con las orientaciones propuestas por el primer ministro vietnamita y su disposición a colaborar en su implementación, en particular en la formación de recursos humanos de alta calidad en ámbitos como las tecnologías de la información, la economía digital y la inteligencia artificial.



Señaló además que la delegación incluye representantes de unas diez empresas líderes de Estonia en sectores clave, lo que refleja el fuerte interés en ampliar la cooperación con Vietnam en áreas como la economía digital, la economía verde, la economía circular y la energía./.