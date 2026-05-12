Hanoi y Vientiane impulsan cooperación integral en nueva etapa

Hanoi (VNA) - Los comités del Partido de las capitales de Vietnam y Laos, Hanoi y Vientiane, celebraron hoy una reunión de alto nivel con el objetivo de profundizar la amistad y la cooperación integral entre ambas ciudades.



El encuentro, presidido por el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, Tran Duc Thang, y el jefe del Comité del Partido Popular Revolucionario de Laos en Vientiane, Athsaphangthong Siphandone, subrayó la importancia de la relación bilateral como pilar de la solidaridad especial entre las dos naciones y marcó el inicio de una fase de colaboración estratégica orientada al periodo 2026-2030.



Durante las conversaciones, Tran Duc Thang enfatizó que los intercambios de delegaciones de alto nivel han consolidado una confianza política profunda, generando un nuevo impulso para el desarrollo conjunto en sectores clave como economía, comercio, inversión, educación, salud y cultura.



El dirigente de Hanoi destacó la firma de un Memorando de Entendimiento para el próximo quinquenio, el cual establece un marco legal sólido para abordar desafíos urbanos compartidos, entre ellos la gestión del tráfico, la protección ambiental y la seguridad pública.



Hanoi reiteró su disposición para compartir experiencias en la reforma administrativa y el fortalecimiento del sistema de gobierno local de dos niveles.



Por su parte, Athsaphangthong Siphandone elogió los logros socioeconómicos de Hanoi y afirmó que esta visita refleja la determinación de Vientiane por cultivar la “amistad inquebrantable” con la capital vietnamita.



A pesar de las dificultades económicas globales y las presiones de la urbanización, Vientiane mantiene un crecimiento estable y busca priorizar la cooperación en la formación de recursos humanos, la gestión de infraestructura y la modernización de los servicios públicos, informó.



El también presidente del Consejo Popular de Vientiane propuso aumentar los intercambios entre las agencias locales para asegurar que la cooperación sea cada vez más sustancial y efectiva.



Como resultado del encuentro, ambas capitales procedieron a la firma de diversos protocolos de colaboración en áreas de educación, salud, industria y comercio, así como en asuntos de juventud, mujeres y movilización de masas. Estos acuerdos actúan como la base operativa para concretar los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible de ambas ciudades./.

VNA