Vietnam e Irlanda impulsan una cooperación más profunda

Dublín (VNA) – El embajador de Vietnam en Irlanda, Pham Toan Thang, realizó recientemente una visita de trabajo a la ciudad e Cork, con el fin de fortalecer las bases institucionales y ampliar la cooperación entre ambos países en materia de comercio, educación, tecnología e intercambios culturales.



Cork, la segunda ciudad más grande de Irlanda y un dinámico centro económico, alberga importantes corporaciones globales como Apple, Pfizer, Qualcomm y Dell.



La visita tuvo lugar en un momento especialmente significativo, ya que en 2026 se celebra el 30.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, además de marcar el año en que la Embajada de Vietnam en Irlanda comenzó oficialmente sus operaciones. La apertura de una representación permanente se considera un paso importante para crear una base sólida que permita impulsar una cooperación más amplia y sustantiva en diversos ámbitos.



Las autoridades de Cork valoraron este acontecimiento y consideraron que contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales. La teniente de alcalde, Margaret McDonnell, expresó su satisfacción porque Cork fuera la primera localidad visitada por el embajador Pham Toan Thang desde el inicio de su mandato y manifestó su respaldo a las propuestas de cooperación en economía, ciencia y tecnología, educación, cultura e intercambios culturales.



En el ámbito económico, el embajador Pham Toan Thang destacó las ventajas competitivas de Vietnam, entre ellas un mercado de más de 100 millones de habitantes, el acceso al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con más de 650 millones de consumidores, y la participación del país en una red de 19 acuerdos de libre comercio con la mayoría de las principales economías del mundo. Estos factores, junto con el potencial de Vietnam en agricultura y exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras, fueron bien recibidos por la Cámara de Comercio de Cork, que se comprometió a facilitar contactos empresariales y promover la búsqueda de oportunidades de cooperación entre ambas partes.



Además de la economía, la educación y la ciencia continúan siendo pilares clave de la cooperación bilateral. El University College Cork (Colegio Universitario de Cork), una de las universidades más prestigiosas del mundo y destacada en áreas como negocios, tecnología, medicina, desarrollo sostenible y ciencia de los alimentos, cuenta actualmente con cerca de 100 estudiantes vietnamitas.



La institución mantiene alianzas con la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi y la Academia de Agricultura de Vietnam en el marco del Programa Oficial de Asistencia para el Desarrollo del Gobierno irlandés. El embajador expresó su deseo de seguir fortaleciendo estas relaciones, especialmente en sectores prioritarios para Vietnam como la agricultura de alta tecnología, la tecnología biomédica, la inteligencia artificial y la informática.



Durante un encuentro con la comunidad de intelectuales y estudiantes vietnamitas en Cork, el embajador compartió la visión de un Vietnam en plena transformación, impulsado por políticas como la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como la Decisión n.º 21/2026/QD-TTg sobre tecnologías y productos tecnológicos estratégicos. Estas iniciativas reflejan la aspiración de Vietnam de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, con la ciencia, la tecnología y la innovación como motores fundamentales del crecimiento. Para los vietnamitas que estudian e investigan en Irlanda, este mensaje representó también un compromiso con la creación de un entorno abierto que facilite su conexión y contribución al desarrollo nacional.



Uno de los aspectos más emotivos de la visita fue el encuentro con familias irlandesas que han adoptado niños vietnamitas. Además de brindarles cuidado y afecto, estas familias ayudan a los menores a mantener viva la lengua y la cultura vietnamitas, fortaleciendo así sus vínculos con sus raíces.



Tras tres décadas de relaciones diplomáticas, la cooperación entre Vietnam e Irlanda continúa ampliándose no solo en el ámbito político y diplomático, sino también en educación, comercio, ciencia e intercambios culturales. Se espera que las iniciativas y compromisos impulsados desde Cork contribuyan a profundizar y hacer más efectiva la relación bilateral en los próximos años./.

VNA