Premier vietnamita solicita una renovación integral y decidida del trabajo diplomático

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la implementación de las tareas recientes y las prioridades estratégicas para el futuro.

Tras evaluar los logros, la reunión identificó dificultades y analizó las tendencias mundiales y su impacto en Vietnam, además de mencionar las tareas y soluciones prioritarias, especialmente la implementación de la política exterior según las orientaciones del Politburó y del Comité Central del Partido Comunista, profundizando las relaciones bilaterales y multilaterales y promoviendo la diplomacia al servicio del desarrollo.

En la cita, Minh Hung destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido definió "fortalecer la diplomacia y la integración internacional como tarea fundamental y permanente", reflejando la importancia estratégica de la diplomacia.

En un contexto de cambios rápidos y complejos a nivel mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe anticipar, reaccionar estratégicamente y preparar escenarios de contingencia, cumpliendo con exigencias importantes para este año y los próximos.

En nombre del Gobierno, el primer ministro valoró los esfuerzos y las contribuciones de la Cancillería en mantener la paz y estabilidad, así como elevar la reputación internacional del país y coordinar eficazmente los tres pilares de la diplomacia: del Partido, del Estado y popular. A la par de los logros, se deben reconocer las limitaciones en investigación, análisis, asesoramiento y coordinación interinstitucional.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Entre las tareas prioritarias, el premier pidió fortalecer la estructura partidista interna, proteger la política interna y concretar la línea diplomática del XIV Congreso en planes y proyectos específicos, siguiendo resoluciones y conclusiones del Buró Político del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, garantizando calidad y plazos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar su estructura, establecer indicadores de desempeño, y crear mecanismos de gestión de actividades diplomáticas, especialmente en economía, inversión, turismo y tecnología, subrayó.

Se instruyó organizar eficazmente la agenda diplomática de alto nivel, innovando contenido y formato, asegurando eficiencia y economía; acelerar la digitalización en gestión y seguimiento de compromisos internacionales; mejorar la calidad de investigación y análisis de la situación mundial y regional, ajustando estrategias y políticas de socios clave, apoyando el crecimiento económico basado en ciencia, tecnología e innovación.

Las representaciones vietnamitas en el extranjero deben actuar proactivamente, monitorear la situación internacional, fortalecer la cooperación y ampliar mercados de comercio, ciencia, tecnología y trabajo. La Academia Diplomática debe formar docentes profesionales, innovar en capacitación, aumentar investigación estratégica y cooperar con universidades e institutos nacionales e internacionales, puntualizó Minh Hung.

Finalmente, el jefe del Gobierno solicitó presentar urgentemente el borrador del decreto sobre mecanismos y políticas para mejorar la eficacia de la integración internacional, desarrollar la Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2035 con visión a 2045, y coordinar con ministerios y agencias para implementar las tareas según sus competencias, informando sobre asuntos que excedan su autoridad./.

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