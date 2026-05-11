Política

Premier vietnamita solicita una renovación integral y decidida del trabajo diplomático

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presidió una reunión estratégica con el Ministerio de Relaciones Exteriores, destacando prioridades de política exterior

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la implementación de las tareas recientes y las prioridades estratégicas para el futuro.

Tras evaluar los logros, la reunión identificó dificultades y analizó las tendencias mundiales y su impacto en Vietnam, además de mencionar las tareas y soluciones prioritarias, especialmente la implementación de la política exterior según las orientaciones del Politburó y del Comité Central del Partido Comunista, profundizando las relaciones bilaterales y multilaterales y promoviendo la diplomacia al servicio del desarrollo.

En la cita, Minh Hung destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido definió "fortalecer la diplomacia y la integración internacional como tarea fundamental y permanente", reflejando la importancia estratégica de la diplomacia.

En un contexto de cambios rápidos y complejos a nivel mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe anticipar, reaccionar estratégicamente y preparar escenarios de contingencia, cumpliendo con exigencias importantes para este año y los próximos.

En nombre del Gobierno, el primer ministro valoró los esfuerzos y las contribuciones de la Cancillería en mantener la paz y estabilidad, así como elevar la reputación internacional del país y coordinar eficazmente los tres pilares de la diplomacia: del Partido, del Estado y popular. A la par de los logros, se deben reconocer las limitaciones en investigación, análisis, asesoramiento y coordinación interinstitucional.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Entre las tareas prioritarias, el premier pidió fortalecer la estructura partidista interna, proteger la política interna y concretar la línea diplomática del XIV Congreso en planes y proyectos específicos, siguiendo resoluciones y conclusiones del Buró Político del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, garantizando calidad y plazos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar su estructura, establecer indicadores de desempeño, y crear mecanismos de gestión de actividades diplomáticas, especialmente en economía, inversión, turismo y tecnología, subrayó.

Se instruyó organizar eficazmente la agenda diplomática de alto nivel, innovando contenido y formato, asegurando eficiencia y economía; acelerar la digitalización en gestión y seguimiento de compromisos internacionales; mejorar la calidad de investigación y análisis de la situación mundial y regional, ajustando estrategias y políticas de socios clave, apoyando el crecimiento económico basado en ciencia, tecnología e innovación.

Las representaciones vietnamitas en el extranjero deben actuar proactivamente, monitorear la situación internacional, fortalecer la cooperación y ampliar mercados de comercio, ciencia, tecnología y trabajo. La Academia Diplomática debe formar docentes profesionales, innovar en capacitación, aumentar investigación estratégica y cooperar con universidades e institutos nacionales e internacionales, puntualizó Minh Hung.

Finalmente, el jefe del Gobierno solicitó presentar urgentemente el borrador del decreto sobre mecanismos y políticas para mejorar la eficacia de la integración internacional, desarrollar la Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2035 con visión a 2045, y coordinar con ministerios y agencias para implementar las tareas según sus competencias, informando sobre asuntos que excedan su autoridad./.

VNA
#Le Minh Hung #Ministerio de Relaciones Exteriores #Política exterior #Diplomacia
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Resolución 59

Integración internacional

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