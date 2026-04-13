Vietnam impulsa diplomacia parlamentaria en la IPU-152 en Turquía

Ankara (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su conyugue participarán en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) y realizarán actividades bilaterales en Turquía del 15 al 18 de abril de 2026, una misión de alta relevancia estratégica que combina la diplomacia multilateral y bilateral.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha, destacó que este viaje representa la primera gira oficial al extranjero de Tran Thanh Man como titular de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las elecciones parlamentarias.



Según la diplomática, la presencia vietnamita en este foro, el encuentro de líderes legislativos más importante del año, es una implementación concreta de la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad y desarrollo, multilateralización y diversificación de relaciones en una nueva era, acorde con la posición internacional del país.



Vietnam, miembro de la IPU desde 1979, se ha consolidado como un integrante activo y pionero en la promoción de marcos de cooperación, aportando iniciativas prácticas para mantener la paz y el desarrollo sostenible global. La presencia en la IPU-152 permite a la nación indochina participar directamente en la formulación de normas comunes, en el fortalecimiento del multilateralismo y en la promoción de la cooperación parlamentaria con otros países.



En el ámbito bilateral, la embajadora subrayó que la visita fortalecerá la amistad con Turquía, nación que actúa como puente geoestratégico entre Asia y Europa y ha desempeñado un papel mediador activo en conflictos internacionales. Estambul, la sede del encuentro, simboliza el diálogo inclusivo que Turquía busca fomentar, y Vietnam confía en que la organización profesional del país anfitrión contribuirá a resultados sustanciales para la prosperidad común.



La agenda bilateral de Tran Thanh Man incluirá reuniones con el Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, diálogos sobre políticas para impulsar la cooperación, encuentros con organizaciones económicas y dirigentes locales, además de una cita con la comunidad vietnamita.



Las relaciones entre ambos países, establecidas en 1978, han mostrado un progreso positivo con un comercio bilateral que alcanzó casi 2,3 mil millones de dólares en 2025. Turquía es uno de los principales inversores en Vietnam con 49 proyectos que suman 1,8 mil millones de dólares, mientras que Vietnam se posiciona como un socio comercial clave en el Sudeste Asiático. La cooperación bilateral en defensa también ha avanzado con la creación de oficinas de agregados militares en cada nación, y la amistad se ha fortalecido mediante el apoyo mutuo, como el envío de equipos de rescate vietnamitas tras el terremoto en Turquía en 2023.



En la IPU-152, el máximo legislador vietnamita intervendrá en el debate general sobre el fomento de la esperanza, la paz y la justicia para las generaciones futuras, donde reafirmará la postura de Vietnam ante los desafíos internacionales y compartirá los logros de 40 años de Doi Moi (Renovación).



La delegación vietnamita también participará en comisiones sobre seguridad internacional, derechos humanos y asuntos de la ONU, destacando su liderazgo en ciberseguridad tras la apertura de la firma de la Convención de Hanoi en 2025.



Según informó la embajadora, Vietnam contribuirá activamente a las discusiones sobre resoluciones parlamentarias relacionadas con la gestión post-conflicto y la construcción de una economía global justa. A través de este compromiso, el Parlamento vietnamita busca profundizar su huella en la IPU y asegurar el apoyo internacional para la construcción y salvaguardia del país como un socio confiable y responsable de la comunidad internacional./.

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